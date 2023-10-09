【直資學校】全港21間直資小學23/24年度學費一覽　男拔聖保羅男女加價逾1成

▲ 全港21間直資小學學費一覽。

直資及私立學校中不乏傳統名校，家長在新學年都陸續開始安排小朋友的升小之路，除了了解各校的教學特色，學費也是重要考慮。教育局早前公布，今年全港近7成直資中小學、涉及48校獲批准在新學年加學費，數目創近10年新高。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2023》，羅列全港21間直資小學2023至24學年學費，以供家長參考，預算子女的教育費。

教育局於9月28日公布，截止8月底共收到49間直資學校申請調整2023/24學年學費，最終僅1間未獲批，其餘全數獲批。多間直資名校新學年學費大幅上調，小學方面，以拔萃男書院附屬小學加幅最大，由2022/23學年的$46,210加至2023/24學年的$53,140，加幅高達15%。

此外，聖保羅男女中學附屬小學小一學費亦由上學年的$64,300加價$6,400，今學年小一學費為$70,700，加幅亦達10%；而保良局陳守仁小學則由$19,800微加至$20,500，加幅約3.5%。英華小學、聖保羅書院小學及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等同樣受家長歡迎的學校則維持學費不變。

最新影片：

港島區

聖保羅男女中學附屬小學

地區︰南區

宗教︰基督教

一條龍中學︰聖保羅男女中學

學費︰$70,700

聖保羅書院小學

地區︰南區

宗教︰基督教

直屬中學︰聖保羅書院

學費︰$30,000

港大同學會小學

地區︰東區

一條龍中學︰港大同學會書院

學費︰$33,970

漢華中學（小學部）

地區︰東區

一條龍中學︰漢華中學

學費︰$17,640

九龍區

拔萃男書院附屬小學

地區︰九龍城區

宗教︰基督教

一條龍中學︰拔萃男書院

學費︰$53,140

保良局林文燦英文小學

地區︰九龍城區

學費︰$14,600

保良局陳守仁小學

地區︰油尖旺區

學費︰$20,500

英華小學

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

一條龍中學︰英華書院

學費︰$18,000

嶺南大學香港同學會小學

地區︰深水埗區

宗教︰基督教

學費︰$17,380

聖瑪加利男女英文中小學

地區︰深水埗區

宗教︰天主教

一條龍中學︰聖瑪加利男女英文中小學（中學部）

學費︰$53,570

福建中學附屬學校

地區︰觀塘區

一條龍中學︰福建中學

學費︰$36,700

新界區

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

地區︰沙田區

宗教︰基督教

一條龍中學︰香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）

學費︰$40,960

培僑書院

地區︰沙田區

一條龍中學︰培僑書院（中學部）

學費︰$31,000

香港華人基督教聯會真道書院

地區︰西貢區

宗教︰基督教

一條龍中學︰香港華人基督教聯會真道書院（中學部）

學費︰$28,600

優才(楊殷有娣)書院

地區︰西貢區

一條龍中學︰優才(楊殷有娣)書院（中學部）

學費︰$35,288

播道書院

地區︰西貢區

宗教︰基督教

一條龍中學︰播道書院（中學部）

學費︰$22,500

保良局陸慶濤小學

地區︰西貢區

一條龍中學︰保良局羅氏基金中學

學費︰$13,000

保良局香港道教聯合會圓玄小學

地區︰屯門區

學費︰$13,150

基督教香港信義會宏信書院

地區︰元朗區

宗教︰基督教

一條龍中學︰基督教香港信義會宏信書院（中學部）

學費︰$80,870

和富慈善基金李宗德小學

地區︰元朗區

學費︰$17,600

地利亞（閩僑）英文小學

地區︰葵青區

學費︰$7,370

*學費為2023/24年度小一學費；一切以學校公布資料為準。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：林愛娜