【直資學校】全港21間直資小學23/24年度學費一覽 男拔聖保羅男女加價逾1成
直資及私立學校中不乏傳統名校，家長在新學年都陸續開始安排小朋友的升小之路，除了了解各校的教學特色，學費也是重要考慮。教育局早前公布，今年全港近7成直資中小學、涉及48校獲批准在新學年加學費，數目創近10年新高。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2023》，羅列全港21間直資小學2023至24學年學費，以供家長參考，預算子女的教育費。
教育局於9月28日公布，截止8月底共收到49間直資學校申請調整2023/24學年學費，最終僅1間未獲批，其餘全數獲批。多間直資名校新學年學費大幅上調，小學方面，以拔萃男書院附屬小學加幅最大，由2022/23學年的$46,210加至2023/24學年的$53,140，加幅高達15%。
此外，聖保羅男女中學附屬小學小一學費亦由上學年的$64,300加價$6,400，今學年小一學費為$70,700，加幅亦達10%；而保良局陳守仁小學則由$19,800微加至$20,500，加幅約3.5%。英華小學、聖保羅書院小學及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等同樣受家長歡迎的學校則維持學費不變。
最新影片：
港島區
聖保羅男女中學附屬小學
地區︰南區
宗教︰基督教
一條龍中學︰聖保羅男女中學
學費︰$70,700
聖保羅書院小學
地區︰南區
宗教︰基督教
直屬中學︰聖保羅書院
學費︰$30,000
港大同學會小學
地區︰東區
一條龍中學︰港大同學會書院
學費︰$33,970
漢華中學（小學部）
地區︰東區
一條龍中學︰漢華中學
學費︰$17,640
九龍區
拔萃男書院附屬小學
地區︰九龍城區
宗教︰基督教
一條龍中學︰拔萃男書院
學費︰$53,140
保良局林文燦英文小學
地區︰九龍城區
學費︰$14,600
保良局陳守仁小學
地區︰油尖旺區
學費︰$20,500
英華小學
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
一條龍中學︰英華書院
學費︰$18,000
嶺南大學香港同學會小學
地區︰深水埗區
宗教︰基督教
學費︰$17,380
聖瑪加利男女英文中小學
地區︰深水埗區
宗教︰天主教
一條龍中學︰聖瑪加利男女英文中小學（中學部）
學費︰$53,570
福建中學附屬學校
地區︰觀塘區
一條龍中學︰福建中學
學費︰$36,700
新界區
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
地區︰沙田區
宗教︰基督教
一條龍中學︰香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）
學費︰$40,960
培僑書院
地區︰沙田區
一條龍中學︰培僑書院（中學部）
學費︰$31,000
香港華人基督教聯會真道書院
地區︰西貢區
宗教︰基督教
一條龍中學︰香港華人基督教聯會真道書院（中學部）
學費︰$28,600
優才(楊殷有娣)書院
地區︰西貢區
一條龍中學︰優才(楊殷有娣)書院（中學部）
學費︰$35,288
播道書院
地區︰西貢區
宗教︰基督教
一條龍中學︰播道書院（中學部）
學費︰$22,500
保良局陸慶濤小學
地區︰西貢區
一條龍中學︰保良局羅氏基金中學
學費︰$13,000
保良局香港道教聯合會圓玄小學
地區︰屯門區
學費︰$13,150
基督教香港信義會宏信書院
地區︰元朗區
宗教︰基督教
一條龍中學︰基督教香港信義會宏信書院（中學部）
學費︰$80,870
和富慈善基金李宗德小學
地區︰元朗區
學費︰$17,600
地利亞（閩僑）英文小學
地區︰葵青區
學費︰$7,370
*學費為2023/24年度小一學費；一切以學校公布資料為準。
【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm
責任編輯：林愛娜