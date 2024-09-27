直資小學學費｜2024/25年度全港21間直資小學學費一覽　聖保羅男女附小加1成學費近8萬【附各校面試貼士】

▲ 全港21間直資小學學費一覽。

【名校學費/直私學校學費/直資小學學費/直資學費】直資小學中不乏傳統名校，家長在新學年都陸續開始安排小朋友的升小之路，除了解各校的教學特色，學費也是重要考慮。教育局公布，今年全港53間直資學校，近6成7成直資中小學、獲批准在新學年加學費，整體直資學費平均加幅為4.76%，創近5年新高。TOPick根據學校網頁及最新出爐的《小學概覽2024》，羅列全港21間直資小學2024至25學年學費，以供家長參考，預算子女的教育費。

目前全港有70間直資學校（包括9間中學暨小學分開計算）。教育局於9月25日公布，截至上月底收到53間直資學校調整2024/25學年學費申請，最終全數獲批，比去年的48間多出1成。直資學費平均加幅為4.76%，比去年的4.09%，上升0.67個百分點，亦是2020年新冠疫情以來最高。

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*學費為2024/25年度小一學費；一切以學校公布資料為準。

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