【聯乘合作】崇光聯乘日本藝術家Jun Oson 　呈獻「Choice for the Future」為未來智選消費

為推動全新的共融生活模式與鼓勵大眾遵從循環再用的原則，香港崇光聯同日本崇光、西武百貨及日本著名Pop Art藝術家Jun Oson攜手合作，將於 10 月 9日至10月26日期間隆重展開「Choice for the Future」聯乘推廣活動，利用 Jun Oson獨特漫畫風格作為主題視覺，將可持續發展的理念融入日常生活。

同時，崇光為配合是次推廣，亦特別為SOGO Rewards會員提供一系列限定優惠活動，包括「迷你小盆栽換購」、「智選購物賞」及「購物積分賞」，部分金額將撥作慈善用途，讓您在享受購物之餘，亦能身體力行，支持活出更「Green」的零碳生活態度和理念。

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日本人氣現代藝術家Jun Oson的作品深受Pop-Art影響，以獨特風格及豐富元素而聞名，當中「花生形臉」卡通角色圓潤的線條，加上大膽鮮豔的用色及充滿趣味的畫風，吸引無數大人及小朋友的喜愛。他的作品更廣泛地應用在不同領域，包括：插畫、動畫、印刷和產品設計等，近年更備受多個國際頂級品牌重視並力邀合作。

Jun Oson 積極推廣「多元文化社會」，因此畫作中經常以日常生活的場景展示不同膚色的人物角色，以及怪獸、機械人和骷髏人等各種各樣的奇幻角色。這次與香港崇光、日本崇光及西武百貨合作「Choice for the Future」活動，正好展示他獨特的藝術視野和與眾不同的藝術元素，不但為活動增添了豐富性和特色，更希望透過藝術的力量，將可持續發展和環保生活理念傳達予大眾，鼓勵他們在日常生活中做出明智、綠色的選擇。

人類與大自然息息相關，學會與大自然共存變得愈來愈重要，崇光希望藉著「Choice for the Future」推廣可持續發展的概念，激發公眾對環保的興趣和行動，實踐可持續的日常生活模式，展示更「Green」的低碳生活態度。

崇光百貨一直以履行社會責任及實現可持續發展為己任，關心顧客及大自然的健康，持續在店内增加低碳飲食、超級食品及素食的選擇，並向顧客推廣「Eat Smart Eat Fresh」的理念，崇光百貨亦精選一系列環保服飾，讓人於今個秋冬與親友郊遊時響應可持續發展理念，引導大眾改變生活習慣，為保護環境和關愛社群作出貢獻， 為地球盡一份心力！

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於推廣期內，凡於崇光店內累積購物金額最高之 10 名 SOGO Rewards 會員，每名可獲指定日期的香港海洋公園標準入場門票、香港海洋生物救護及教育中心導賞團及幕後之旅活動門票 2 張。

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責任編輯：Kiwi Lee