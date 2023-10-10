【遇上真愛】「玻璃娃娃」女富豪再婚嫁26歲小鮮肉 嫁妝+3層樓+2架名車總值3,000萬

愛情有時都可以和金錢直接掛鈎，廣州市一名女富豪天生患有罕見疾病，曾離婚的她近日再與小他6歲的男子結婚，濶綽的她向新郎大灑金錢，不但拿出3,000萬人民幣（約3,230萬港元）辦婚禮，甚至送房送車給老公，還給了老爺及奶奶1,000萬人民幣（約1,077萬港元）養老金，引起網民熱議。

綜合内地媒體報道，今年32歲的女富豪李喜梅患有罕見的「成骨不全癥」（又稱玻璃娃娃），全身骨骼強度耐力差，身高也只有80cm，加上因病無法上學，只能靠賣藝唱歌維生，不過卻造就她成為網紅，更靠著直播收入成為富豪。李喜梅之前有過一段結婚姻，與第一任丈夫更育有一名兒子，但最終還是離婚收場。不過李喜梅後來認識比她年輕6歲的貴州男子「大雙」，兩人拍拖一段日子更決定結婚。

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網民評用錢買婚姻

李喜梅十分豪氣，竟向男方一擲888萬人民幣（約956萬港元）的聘金，婚禮當日再掏出1,000萬人民幣（約1,077萬港元）的嫁妝，再送給大雙3套廣州房產，還有2輛價值高達888萬人民幣（約956萬港元）的勞斯萊斯、馬賽地豪車。在大雙迎妻當日，李喜梅還加碼，只要新郎改口叫岳父母為爸、媽，喊一聲可得1萬人民幣（約1.08萬港元），當天大雙一共喊了300聲，共拿到了300萬人民幣（約323萬港元）。

李喜梅先後拿出3,000萬人民幣（約3,230萬港元）辦婚禮，又送房送車給大雙，還給了老爺及奶奶1,000萬人民幣（約1,077萬港元）養老金。

事件曝光後引起網民熱議，有網民質疑新郎食軟飯︰「說不圖她錢自己都不信」及「很難不讓人聯想是為了錢。」但也有網民認為兩人都已結婚，應該誠摯送上祝福︰「不必這樣惡意揣測，或是出言挖苦，畢竟感情的事情只有當事人才會知道」。

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責任編輯：王明芳