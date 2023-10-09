【男性健康】男士脫髮發福莫輕視　醫生揭3大體徵患癌風險增

▲ 男士脫髮發福莫輕視， 醫生揭3大體徵患癌風險增。

男士們要注意，身體若出現3種特徵，隨時會提高患癌風險。有醫生便指出不論咽喉癌、食道癌及胃癌，都特別容易發生於壯年男性身上；更引用研究指，有雄性禿的男性，罹患前列腺癌的比例風險會較高。

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台灣血液腫瘤科醫生戴承正在《健康2.0》節目中表示，不論咽喉癌、食道癌及胃癌，都特別容易找上壯年男性，當中一大原因是他們多有吸煙飲酒的習慣，這些行為均對整個人體消化器官影響極大。

他進一步解釋指，很多人誤以為吸煙只會導致肺癌，卻不知吸煙對於整個呼吸道、上消化道、胃、小腸、大腸、膽道、胰臟等，都有一連貫的影響。甚至和膀胱癌也有關聯。

逾2米高男士患睪丸癌機率大幅上升

另一方面，新光醫院家醫科醫生柳朋馳亦於節目中引述美國國務院研究報告，指男性若出現3種特徵，對罹患某些特定癌症的風險會提高。

柳朋馳以有雄性禿的男性為例，指由於他們男性荷爾蒙較強，罹患前列腺癌的比例較高；身高超過2米的男性，因為生殖細胞亦會分泌較多荷爾蒙，致患睪丸癌的機率亦會大幅上升；至於有大肚腩男士其大腸癌的機率較高原因，則主要與飲食習慣有關，油炸吃得多、纖維少，自然患病機率高。

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責任編輯：羅嘉欣