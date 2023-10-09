【港大校委會風波】學生校委倡設調查委員會　張翔受查期間停職做法值得考慮

▲ 港大校委會今（9日）舉行特別會議討論處理匿名投訴電郵，圖為校委本科生代表戚由康。（林宇翔攝）

香港大學校長張翔捲入校政風波，港大校委會今午（9日）舉行特別會議，討論如何處理早前接獲涉及張翔的匿名投訴電郵。港大校委會本科生代表戚由康出席會議前表示，擬於會上動議廢取保密要求，認為會議不應成為政治審判舞台，期望盡快成立調查委員會，形容是對張翔「最公道」的做法，對於有建議調查期間暫停張翔職務，他認為值得考慮。

加開的港大校委會特別會議原定於9月29日召開，後來延期至上周二（3日）下午5時，最終改為今日下午3時在港大鈕魯詩樓舉行。多名港大校委出席，包括港交所前行政總裁李小加、工業界經民聯立法會議員吳永嘉、前立法會議員石禮謙、前刑事檢控專員江樂士，以及本科生代表戚由康等人。

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對於事件連日發酵，戚由康在開會前接受記者提問，他指校委會終於面對問題，召開會議，他形容「事件背後固然有不同角力，相信有不同持分者對大學管理層近年作風累積不滿。他亦預料校長張翔會出席會議，但事前未獲悉他會帶同多少名律師陪同開會。

不過，戚由康認為是次會議不應成為「政治審判舞台」，所有人未被定罪前都應被假定清白無辜，程序公義應得到彰顯。他認為，各人與其在媒體上隔空交鋒，倒不如盡快成立調查委員會，形容是對張翔「最公道」做法，亦符合市民對大學管治期望。

「如果（張翔）有做、有做錯，校委會會採取行動，若是清白無辜，會再檢討及跟進。」戚強調「有錯就要查，盡快查，查個水落石出為止」，並相信事件涉及多個問題需要時間「逐個解決」，故他計劃在會上動議廢取保密要求。

對於有建議調查期間應暫停張翔校長職務，戚由康認為，如果表面證據顯示張翔有可能犯錯，停職似乎是值得考慮的做法。

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記者：梁凱婷