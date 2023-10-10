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【食不安心】尖沙咀米線店驚現「二手蘿蔔」似被人咬過　店員用「人頭擔保」係夾成咁

食用安全 14:00 2023/10/10

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食客米線店驚見「二手蘿蔔」，蘿蔔缺口似被人咬過，店員用「人頭擔保」係夾成咁。

外出用膳要注意食物衛生安全問題。近日，有網民在網上發文稱，在尖沙咀一間米線店用餐時，發現蘿蔔疑似被「重用」，惟店員用「人頭擔保」指是用夾子夾出蘿蔔時所造成的缺口。

最新影片推介：

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有網民上周五（6日）在Facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發文並張貼照片，指日前在尖沙咀一間米線店用餐時，竟發現有「二手蘿蔔」，於是向店員詢問，店員便解釋「係夾出夾到咁」。

佢可以用人頭擔保唔係重用喎...

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從照片中可見，事主夾起的一塊蘿蔔有很大的缺口，而缺口邊緣疑似被人咬過。帖文曝光後引起大量網民熱議，有網民表示，可能是蘿蔔被浸軟，所以被食物夾夾爛；還有網民提出，「叫佢俾個夾你度下」、「搵返另外果忽還個清白」。

亦有網民質疑，「蘿蔔咁平都要二手重用？」惟有不少網民指出，「香港茶記連檸檬都要重用啦」、「雞蛋夠平，一樣整假蛋」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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