【親子好去處】香港太空館辦全新考察活動　$130登玻璃底船觀賞本地84種珊瑚

▲ 太空館於11月舉辦「探索香港珊瑚」活動。

太空館天象廳10月起上映《珊瑚礁冒險隊3D》，帶領觀眾進入三條小魚因珊瑚礁家園被摧毀而展開的冒險之旅。上映同時，太空館更於11月舉辦配套活動「探索香港珊瑚」，參加者可以登上玻璃底船，探索本地珊瑚群落，當中亦設有粵語講解！

最新影片推介：

上映全新3D電影

太空館天象廳10月起上映全新電影《珊瑚礁冒險隊3D》，全長26分鐘的影片講述當心愛的珊瑚礁家園遭到捕撈拖網漁船的無情摧毀，三條勇敢的小魚展開了一段奇幻的冒險。

▲ 太空館天象廳將於10月起上映《珊瑚礁冒險隊3D》。（香港太空館提供）

電影中主角們所遇到的威脅，同時亦展現了現實世界的海洋生態，觀眾可在觀賞過程中一一感受。

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隨著《珊瑚礁冒險隊3D》上映，太空館更舉辦「探索香港珊瑚」的配套活動，讓參加者探索本地海底世界。是次活動中，參加者可到訪世界自然基金會香港分會位於西貢海下灣的海洋研究及教育中心，同時更可登上玻璃底船，探索本地珊瑚群落，欣賞本地海域的84種石珊瑚。

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活動將設有兩節，日期分別為11月11日和11月18日，兩節內容一樣，參加者必須年滿6歲或以上，每名6至15歲小童須由一名成人陪同參加，每節活動名額30人，費用為每人$130。活動現已接受網上報名，詳情可到太空館網站。

《珊瑚礁冒險隊3D》

放映日期：即日至2024年3月31日

地點︰香港太空館天象廳

票價︰標準票：32元（後座）；24元（前座）

優惠票：16元（後座）；12元（前座）

探索香港珊瑚

日期︰2023年11月11日／18日（星期六）

場地︰賽馬會滙豐世界自然（香港）基金會海下灣海洋生物中心

集合時間及地點：下午1時15分於香港太空館大堂詢問處集合

解散時間及地點：約下午6時45分於香港太空館解散

費用︰每位$130（博物館通行證持有人九折優惠，全日制學生、殘疾人士及60歲或以上人士半價優惠）

活動報名：按此

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責任編輯︰王明芳