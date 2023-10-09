【聲夢傳奇x全民造星】炎明熹為演唱會延期致歉　姜濤讚Gigi：很棒加油

炎明熹（Gigi）的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》本來在昨晚（10月9日）於九展Star Hall舉行尾場演出，可是因為受颱風「小犬」襲港影響，無奈宣布要延期舉行。

而在今日（10月9日），炎明熹於個人社交平台上載演唱會片段及自己的一段錄音，向粉絲致歉，表示：

Hello大家好，我係Gigi炎明熹，好想同第二場嘅觀眾衷心講一聲非常之抱歉，因為颱風嘅關係，冇機會睇到我嘅演出，同埋我知道其實有好多朋友專登喺世界唔同嘅地方飛過嚟香港睇我表演，令到你哋失望其實我都好唔開心，因為我希望每一位朋友、每一位支持咗我咁耐嘅朋友，都可以睇到我第一次嘅表演。 喺尋晚5 part表演入面，我每一part都非常之印象深刻，首先係大家畀我嘅力量，其次就係好多謝樂隊嘅老師們同埋跳舞嘅老師們，畀到我一個咁好嘅諗法，然後亦都要好好多謝尋晚嘅嘉賓，『大Gigi』梁詠琪，因為我估唔到我前排唱咗Gigi嘅歌，例如《我鍾意》、同埋同Felix（林智樂）合作嘅《短髮》，之後我就有機會見到真人呀，非常之榮幸亦都好開心！ 最後我想講，雖然今次演唱會有好多地方都做得唔足夠，但係我好相信，呢個係上天嘅安排，畀我有更多時間準備好自己、裝備好自己，為我下一次開演唱會嘅時候可以做得更加好，準備得更加好。正如第一晚嘅演出，我喺台上講過，雖然我唔知道我嘅Fans會陪我行幾耐、行幾遠，但係我承諾大家，我會做一個更值得你哋支持嘅歌手，炎明熹。

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唱《Dear My Friend,》激動

另外，炎明熹在演唱會唱了姜濤的名曲《Dear My Friend,》 ，獻唱期間更一度激動落淚，要轉身背向觀眾平復心情。

當時炎明熹表示：「呢首歌姜濤先生送畀離世咗嘅朋友，我暫時想送畀好錫我嘅朋友、好支持我嘅Fans們，亦想送畀曾經嘅自己。我一諗到就會忍唔住喊，我覺得人成長之後可能以前嘅自己會唔見咗，我好希望佢會返嚟，亦希望行呢條路嘅時候可以遇見返佢。」

▲ 姜濤在IG稱讚炎明熹。

姜濤讚炎明熹

不過有網民稱炎明熹今次十分大膽，竟不懼haters唱姜濤的歌曲。在今日約下午2時，姜濤在個人IG以story方式上載炎明熹唱《Dear My Friend,》的片段 ，並寫道：「很棒加油」

ViuTV《全民造星》、TVB《聲夢傳奇》兩大陣營的首屆冠軍都屬人氣王，甚至彼此部份支持者會在網上罵戰，但原來二人互相欣賞，不知將來會不會有機會同台合作？

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