【有啖好食】700名廚慈善宴獻技　乳豬配烤菠蘿點整先好食？

▲ 國際名廚慈善宴香港站聯席主席許美德（圖左）、國際名廚慈善宴香港站聯席主席邱金榮（圖右）。（陳梓蔚攝）

「國際名廚慈善宴香港站2023」今日於會展舉辦，逾700位名廚參與，為慈善宴烹製6道菜，並成功籌款千萬，更會申請世界紀錄「世界最多中廚師參與的慈善宴」。

由國際名廚慈善會、群生社慈善基金會、稻苗飲食專業學會合辦，香港史上最多中華廚師參與的大型慈善活動「國際名廚慈善宴香港站2023」，今日（9日）於灣仔會展筵開173席，舉行慈善宴籌款。

慈善宴特製菜色包括：

1.龍蝦沙律,蜜汁叉燒拼烤菠蘿乳豬件

2.黑松露焗釀蟹蓋

3.松茸天籽蘭螺頭燉花膠

4.翡翠海參扣鮑魚

5.清蒸星斑伴蘭花枝

6.貴州茅台冷壓時令生果配杏汁鮮奶凍燉燕窩

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國際名廚慈善宴香港站聯席主席許美德指，今次的菜單由十多位名廚聯合制訂，單計重大修改亦經過6輪，每道菜都有一番巧思。

他以自己最喜愛的「龍蝦沙律,蜜汁叉燒拼烤菠蘿乳豬件」為例，烤菠蘿和乳豬件雖然較少配搭，但廚師在烹製的過程中，會將乳豬的肥油祛除，用烤菠蘿代替，酸甜的菠蘿會夾於乳豬皮肉之間，果汁會代替乳豬醬，入口既有肉香，亦清新不膩。

國際名廚慈善宴香港站聯席主席邱金榮則宣布，今次活動成功籌得1,000萬元，將捐助內地賑災基金及3大本地福利機構，包括義務工作發展局西園長者中心及義工計劃、香港弱智人士家長聯會、李伯忠一片天國際啟育中心，以支援及幫助長者、智障人士和劏房戶等弱勢社群。

是次活動融合官、廚、商、工、民跨界合作，更同時申請世界紀錄「世界最多中廚師參與的慈善宴」，出席的義廚、社會賢達、各界名人及工商會代表超過2千人，包括逾700位名廚，為歷年來最多，當中有逾百位米芝蓮星級大廚和逾4百位來自海外的頂級名廚，每位均是自費近3萬元參與。

今年國際名廚慈善宴香港站為期3日，慈善宴上，名廚炮製翡翠海參扣鮑魚、松茸蘭螺頭嫩花膠等多道菜餚，並會向社區派發福袋。行程亦包括採訪中華廚藝學院等。

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記者：陳梓蔚