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【搶人才】陳茂波︰輸入人才計劃已批出10萬宗　至今6萬人抵港

政治 17:25 2023/10/09

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截至上個月，各項輸入人才計劃共收到約16萬宗申請。（資料圖片）

財政司長陳茂波今日出席活動時表示，截至上個月，各項輸入人才計劃共收到約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批，至今已有約6萬名人才抵港。其中，「高才通計劃」共收到超過5萬宗申請，當中約3.9萬宗獲批。

勞工及福利局局長孫玉菡在同一活動指出，獲批「高才通計劃」下的人才大都很年輕，約三分之一是30歲或以下；40歲或以下，大概佔70%；50歲或以下佔90%以上。

孫玉菡︰人才關心子女教育就學問題

孫玉菡續指，通過過去九個多月的實踐而言，人才最關心的是子女的教育和就學問題。他稱，政府在多方面提供一些配套措施，讓他們安心處理好子女唸書的問題。其他包括居住的問題、找工作的挑戰，「香港人才服務窗口」都一一在線上線下提供很多便利。

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孫續指，處理上述問題和挑戰時，政府方向是︰不要自己一個人做。因政府的力量有限，但社會的力量很大。「不管是處理教育、居住等種種在香港生活發展面對的問題，我們都秉持一個重點︰通過政府聯繫社會所有不同的群體，不論是商界、非牟利團體等，希望一起做工夫，展現香港整體社會團結一致，歡迎和支持人才來港發展，為香港經濟作出正面的貢獻。」

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責任編輯：趙居逸

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