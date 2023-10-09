【娛圈喜事】關曜儁娶老婆三人行婚照曝光　Leo單手抱起愛女：佢超級配合

大隻仔關曜儁（Leo）去年初向圈外女友求婚成功，兩人的女兒於3月出世，雙囍臨門可喜可賀！關曜儁將於本月27日舉行婚宴，今日（10月9日）他透過婚禮統籌公司發放結婚照。

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三人行影結婚照

Leo跟太太Twinkle影了3輯婚照，當然不可以撇低「前世情人」，三人行的結婚照特別溫馨！其中Leo跟Twinkle穿上黑白色西裝和晚裝，而小B女就穿上白色公主裙，帶點愛登士家庭之感覺。

另一輯相，Leo穿上白色禮服，Leo說：「我一直都好想着白色西裝，不過仲未搵到合適嘅場合可以著，今次影結婚相終於都可以試下喇！」

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喪擺古怪表情

至於另一輯婚照，Leo跟太太穿上中式禮服，當中「準關太」拿著槍春節向老公，而Leo就露出驚恐表情，難道暗示自己婚後聽晒太太話？

Leo說：

我同太太一攞到道具 即刻上咗身 啲古靈精怪即刻出晒嚟 呢一輯相我覺得好好玩 有一份傳統得來又充滿玩味嘅感覺

Leo大爆太太為影婚照，事前積極瘦身，雖然是藝人，不過也被影相考起，他說：「因為我哋係硬照pose有限公司，但係結果出到嚟好有驚喜！！多謝攝影師捕捉到好多我哋古靈精怪嘅動作 。」

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半歲女兒影相超配合

另外可以跟囡囡一齊影相，Leo大感開心，他說：

凱妃好配合我哋 我哋笑佢又笑 我哋cool 佢都一齊cool

Leo續說整個拍攝流程好順利，他倆也順利擺出cool樣，他說：「一開始攝影師Anson叫我唔好笑，叫我太太Cool 啲。我心諗：『我地影相笑係最好睇㗎喎』，即場睇返影出來嘅效果，又真係好OK喎。」

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