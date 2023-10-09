  • 24°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 02:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈喜事】關曜儁娶老婆三人行婚照曝光　Leo單手抱起愛女：佢超級配合

娛樂 18:17 2023/10/09

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

大隻仔關曜儁（Leo）去年初向圈外女友求婚成功，兩人的女兒於3月出世，雙囍臨門可喜可賀！關曜儁將於本月27日舉行婚宴，今日（10月9日）他透過婚禮統籌公司發放結婚照。

最新影片推介：陳嘉慧專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】伴侶成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

【娛圈喜事】關曜儁下月大婚過大禮　兄弟張振朗朱敏瀚做苦力送祝福

三人行影結婚照

Leo跟太太Twinkle影了3輯婚照，當然不可以撇低「前世情人」，三人行的結婚照特別溫馨！其中Leo跟Twinkle穿上黑白色西裝和晚裝，而小B女就穿上白色公主裙，帶點愛登士家庭之感覺。

另一輯相，Leo穿上白色禮服，Leo說：「我一直都好想着白色西裝，不過仲未搵到合適嘅場合可以著，今次影結婚相終於都可以試下喇！」

點擊圖片放大
+11
+10

喪擺古怪表情

至於另一輯婚照，Leo跟太太穿上中式禮服，當中「準關太」拿著槍春節向老公，而Leo就露出驚恐表情，難道暗示自己婚後聽晒太太話？

Leo說：

我同太太一攞到道具 即刻上咗身

啲古靈精怪即刻出晒嚟

呢一輯相我覺得好好玩

有一份傳統得來又充滿玩味嘅感覺

Leo大爆太太為影婚照，事前積極瘦身，雖然是藝人，不過也被影相考起，他說：「因為我哋係硬照pose有限公司，但係結果出到嚟好有驚喜！！多謝攝影師捕捉到好多我哋古靈精怪嘅動作 。」

點擊圖片放大
+4
+3

【新手爸爸】關曜儁年底結婚女兒搶閘出世　新手爸爸Leo興奮：佢係辣椒妹

半歲女兒影相超配合

另外可以跟囡囡一齊影相，Leo大感開心，他說：

凱妃好配合我哋

我哋笑佢又笑 

我哋cool 佢都一齊cool

Leo續說整個拍攝流程好順利，他倆也順利擺出cool樣，他說：「一開始攝影師Anson叫我唔好笑，叫我太太Cool 啲。我心諗：『我地影相笑係最好睇㗎喎』，即場睇返影出來嘅效果，又真係好OK喎。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【不正常愛情研究所】關曜儁爆健身界奇遇　 客人要求上房全裸按摩拉筋
16:13 2022/11/19
【不正常愛情研究所】關曜儁爆健身界奇遇　 客人要求上房全裸按摩拉筋
【童時愛上你】與張振朗戲內戲外好兄弟　關曜儁：每場戲大家都傾點演
11:38 2022/07/09
【童時愛上你】與張振朗戲內戲外好兄弟　關曜儁：每場戲大家都傾點演
【不可能的任務】拳王拳后誕生 李思雅成「女葉問」　大隻仔關曜儁打贏視帝譚俊彥
13:48 2022/03/03
【不可能的任務】拳王拳后誕生 李思雅成「女葉問」　大隻仔關曜儁打贏視帝譚俊彥
【星級教練】關曜儁由肥仔變健身教練半年減20磅　助抑鬱病人運動不必再服藥
17:15 2021/08/20
【星級教練】關曜儁由肥仔變健身教練半年減20磅　助抑鬱病人運動不必再服藥

你可能感興趣

【不正常愛情研究所】關曜儁爆健身界奇遇　 客人要求上房全裸按摩拉筋
16:13 2022/11/19
【不正常愛情研究所】關曜儁爆健身界奇遇　 客人要求上房全裸按摩拉筋
【童時愛上你】與張振朗戲內戲外好兄弟　關曜儁：每場戲大家都傾點演
11:38 2022/07/09
【童時愛上你】與張振朗戲內戲外好兄弟　關曜儁：每場戲大家都傾點演
【不可能的任務】拳王拳后誕生 李思雅成「女葉問」　大隻仔關曜儁打贏視帝譚俊彥
13:48 2022/03/03
【不可能的任務】拳王拳后誕生 李思雅成「女葉問」　大隻仔關曜儁打贏視帝譚俊彥
關曜儁 結婚 綠葉 演員 娛樂行業

最高瀏覽

【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）