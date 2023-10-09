【健康警號】女子近視30年突不藥而癒　求醫竟揭眼內長2厘米腫瘤所致

▲ 女子近視30年突不藥而癒 ，求醫竟揭眼內長2厘米腫瘤所致。(示意圖)

近視不藥而癒竟然非好事？內地一名43歲中年婦人，本身雙眼近視約300度，惟最近她發現自己的右眼視力竟愈來愈好。她雖然一度十分驚喜，不過當到達醫院進行詳細檢查時，照X光竟發現視力出現變化的原因，竟是眼內長了一顆2厘米大小的腫瘤所致！

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根據內地傳媒報道，該名趙姓婦人30年來一直保持大約300多度近視，惟近年在沒有任何治療下，她卻驚喜地發現視力越來越清晰，到最後右眼連眼鏡都不用戴，便可看到細小文字。不過當她冷靜下來後，又覺得情況非常奇怪，於是在帶孩子檢查視力時，亦順便請醫生幫自己檢查。

醫生發現，趙婦的右眼明顯比左眼突出，遂懷疑她的右眼眶內可能長出異物，懷疑因此令患者視力產生變化。經過X光、磁力共振等詳細檢查後，最終在趙婦右眼眶中，發現一個2厘米大小的腫瘤，證實為海綿狀血管瘤。醫生其後立即安排手術，從趙婦眼眶內取出腫瘤，不久她的右眼視力亦恢復良好。

醫生表示，不明原因眼球突出的患者，可能性包括眼眶腫瘤（良惡性腫瘤、炎性假瘤等）、甲狀腺相關眼疾、頸動脈海綿竇瘻管、高度近視等，建議病人如有異樣，最好儘快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣