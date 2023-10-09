【文化藝術】「李小龍——經典永續」展覽提前結束　展覽至12月4日

▲ 「李小龍——經典永續」展覽提前結束。

康樂及文化事務署今日（9日）宣布，由於節目調動，原定展出至明年1月1日的「李小龍——經典永續」期間限定展覽將調整至12月4日結束。

「李小龍——經典永續」期間限定展覽位於館內一樓聚賢廳，展出一系列以李小龍為題的流行文化珍藏，包括書刊、紀念郵票、手辦模型等。精選展品包括電影《猛龍過江》（1973）首映紀念年曆卡、以李小龍截拳道及電影為題材的書刊、李小龍紀念圖集、李小龍矽膠半身像及「李小龍——武藝傳承」套摺等。

「平凡•不平凡——李小龍」專題展覽繼續於二樓專題展覽館六開放予公眾免費參觀。這個於2021年推出、與李小龍基金會合辦的展覽，展出了約400件珍貴的李小龍文物及相片、大型沉浸式光影展品「我．武．無」及多項互動項目，讓觀眾從電影、武術、個人修為等方面，回顧李小龍的傳奇。

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記者：黃穎津