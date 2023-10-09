【驚傳婚訊】42歲黃宗澤被謠傳秘婚兼育一子 「老婆」萬籽麟：我也覺得離譜
娛樂 19:00 2023/10/09
42歲「男神」黃宗澤向來風靡萬千少女，出道至今緋聞不絕。最近內地網流傳他秘密結婚，甚至指他已成人父，另一半是比他細17年的內地演員萬籽麟。
雖然這所謂「新聞」假到爆，但兩人名字「#黃宗澤 萬籽麟#」一度登上微博熱搜榜首位。
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瘋傳秘婚育一子
事因一名網友在小紅書發文，稱獲娛樂圈朋友爆料，指黃宗澤秘婚兼育有一子，老婆是內地真人騷《愛情公寓5》的25歲內地演員萬籽麟。
秘婚傳聞爆出後，不少網民議論紛紛，笑指「無腳雀仔」黃宗澤終於收心養性、浪子回頭，同時亦獲不少網民留言送祝福，講到似層層一樣！
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男女主角回應
對於被爆秘婚兼生仔，黃宗澤向傳媒否認傳聞，更稱不認識爆料者，笑指可能巧合同名同姓。
黃宗澤過往接受訪問時大談婚姻的看法，直言對成家立室無概念，多次表示結婚不是他的第一位，從來不渴望結婚生子。
而「老婆」萬籽麟也在微博發文斥離譜：「不認識黃先生。我也覺得離譜。」
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由於冇圖冇真相，爆料網友未有提供如婚照、小孩相片等「證據」，不少精明網民覺得消息屬假新聞。
有人認為黃宗澤正有新片《紮職2》上映，故成為網民瘋傳假消息的對象。
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撰文 : TOPick柴犬出動