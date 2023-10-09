【以巴衝突】金怡假期旅行團改往土耳其　國泰取消明天特拉維夫航班

▲ 耶路撒冷舊城區 （新華社圖片）

以色列和巴勒斯坦爆發新一輪軍事衝突，戰事持續升溫，港府日前已提升對以色列的外遊警示級別至紅色。入境處截至昨午5時，接獲21名身在以色列和巴勒斯坦的港人查詢，當中5人已安全乘搭航班抵港；另有6人已安全離開當地，會繼續與其餘10人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供協助。

金怡假期決定改往土耳其

金怡假期一個30人旅行團，目前仍在約旦，旅行社昨晚（8日）同團友商討後，決定不會前往以色列，計劃改往土耳其。國泰航空亦因應以色列局勢，取消明天（10日）2個往返香港及特拉維夫的航班。

金怡假期營運總監陳曉楠向TOPick表示，現時旅行團仍在約旦，昨晚同團友商討後，決定更改行程，原定本周三（11日）前往以色列，如今旅行社正盡力安排，希望本周三或周四（12日），安排團隊改往土耳其繼續行程。

她指，旅行社經過評估以色列局勢，加上團友意願後，他們大多數不傾向繼續去以色列，「基於他們的宗教，一生人一次朝聖，當然感到可惜，但事出突然，大家都唔想。」她指，旅行團原定15天，仍有10天行程未去，雖然涉及更改行程，會在行程安排上，盡量做到團費不變。

1團在以色列 部分人提早回港

另外，入境處表示，得悉有一個30人旅行團正身處以色列，有個別團員選擇提早回港，會繼續與該團保持聯繫，提供可行協助。據了解，該團正身在以色列北部，全部團友安全。

國泰取消往來特拉維夫2航班

國泰航空亦因應以色列局勢，取消今天（10日）2個往返香港及特拉維夫的航班，並會通知受影響乘客替代方案，今日會決定本周四（12日）的航班安排。

因應以色列的局勢發展，國泰航空表示，將取消於明天（10日）由香港飛往特拉維夫的CX675航班，以及由特拉維夫飛往香港的CX676航班。國泰會通知受影響乘客，並提供替代方案及協助。

國泰又指，乘客和機組人員的安全是首要考慮，將繼續密切關注事態發展。原定本周四（12日）營運下一班特拉維夫航班前，在明天（10日）或之前提供有關航班的進一步資訊。

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責任編輯：吳雋妍