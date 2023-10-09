  • 24°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 02:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴衝突】金怡假期旅行團改往土耳其　國泰取消明天特拉維夫航班

社會 18:05 2023/10/09

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

耶路撒冷舊城區 （新華社圖片）

以色列和巴勒斯坦爆發新一輪軍事衝突，戰事持續升溫，港府日前已提升對以色列的外遊警示級別至紅色。入境處截至昨午5時，接獲21名身在以色列和巴勒斯坦的港人查詢，當中5人已安全乘搭航班抵港；另有6人已安全離開當地，會繼續與其餘10人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供協助。

金怡假期決定改往土耳其

金怡假期一個30人旅行團，目前仍在約旦，旅行社昨晚（8日）同團友商討後，決定不會前往以色列，計劃改往土耳其。國泰航空亦因應以色列局勢，取消明天（10日）2個往返香港及特拉維夫的航班。

金怡假期營運總監陳曉楠向TOPick表示，現時旅行團仍在約旦，昨晚同團友商討後，決定更改行程，原定本周三（11日）前往以色列，如今旅行社正盡力安排，希望本周三或周四（12日），安排團隊改往土耳其繼續行程。

她指，旅行社經過評估以色列局勢，加上團友意願後，他們大多數不傾向繼續去以色列，「基於他們的宗教，一生人一次朝聖，當然感到可惜，但事出突然，大家都唔想。」她指，旅行團原定15天，仍有10天行程未去，雖然涉及更改行程，會在行程安排上，盡量做到團費不變。

1團在以色列　部分人提早回港

另外，入境處表示，得悉有一個30人旅行團正身處以色列，有個別團員選擇提早回港，會繼續與該團保持聯繫，提供可行協助。據了解，該團正身在以色列北部，全部團友安全。

國泰取消往來特拉維夫2航班

國泰航空亦因應以色列局勢，取消今天（10日）2個往返香港及特拉維夫的航班，並會通知受影響乘客替代方案，今日會決定本周四（12日）的航班安排。

因應以色列的局勢發展，國泰航空表示，將取消於明天（10日）由香港飛往特拉維夫的CX675航班，以及由特拉維夫飛往香港的CX676航班。國泰會通知受影響乘客，並提供替代方案及協助。

國泰又指，乘客和機組人員的安全是首要考慮，將繼續密切關注事態發展。原定本周四（12日）營運下一班特拉維夫航班前，在明天（10日）或之前提供有關航班的進一步資訊。

童學園
【童學園】高考4A尖子化身熱血老師　薪火相傳帶領學生跳出書本做義工

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍

宗教 地緣政治 旅遊警示 軍事衝突 巴勒斯坦 以色列 約旦 土耳其 航空 國泰航空

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）