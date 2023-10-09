【區議會選舉】選區擴大實報實銷營運開支可增加？　麥美娟：收集數據後2025年啟動檢討

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片）

新制下的區議會選舉將於今年12月10日舉行，立法會民政及文化體育事務委員會今日開會討論為新一屆區議員設立專項撥款，及取消只適用於區議會主席及副主席的酬津。多位立法會議員關注現時的區議員實報實銷的營運開支，會否因為新一屆區議會的選區擴大而有所增加。

開設辦事處開支償還款額方面，每位新任或連任但曾搬遷辦事處的區議員，上限為每屆任期12萬元；若連任區議員上屆已申領但在當屆沒搬遷辦事處，上限為每屆任期7.2萬元。

經民聯立法會議員陸瀚民指出，新一屆區議會地方選區比以往大2至3倍，所服務的市民亦有所增加，相信新制下的區議員會開多於1個地區辦事處，他關注現時的實報實銷金額是否足夠。選委界立法會議員蘇長荣亦關注相同問題。

民政及青年事務局局長麥美娟回應時稱，會在新一屆區議會任期展開後，收集相關數據，再在2025年啟動檢討，決定需否調整相關金額。

工聯合立法會議員陸頌雄則指出，區議員辦事處的租金是很大的負擔，關注房署將來可否評估議員需求，提供租金優惠。麥美娟僅表示會將相關意見向房署反映。

民建聯立法會議員陳仲尼關注當局會否有指引，限制區議員辦事處的開放時間，以防有議員拿了津貼，卻沒盡責服務市民。又關心如果有議員沒有善用辦事處，政府會否追討賠償及懲罰機制。

麥美娟表示，新一屆區議會設有履職監察機制，亦有負面清單，讓政府去追討議員的責任。她表示，只要由區議會主席聯同當區3個區議員聯署投訴，政府就會作出調查，如果發現調查屬實，會有懲罰或暫停實報實銷的機制。

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記者：戴朗希