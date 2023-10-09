【第八個嫌疑人】林家棟力撐李子俊　導演被奇案吸引親行犯人逃走路線

▲ 《第八個嫌疑人》

由鄭保瑞及謝國豪監製，李子俊執導，林家棟、大鵬主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，除兩地影帝外，在香港出生、憑《孤注一擲》人氣急升的演員孫陽，以及內地實力派演員張頌文、齊溪都有助陣演出。

最新推出的兄弟版海報，以及製作特輯－「林家棟“執著狠人”特輯」經已曝光，揭露更多電影創作內幕。

《第八個嫌疑人》改編內地建國以來最大武裝械劫案，電影原型案件橫跨21年，發展曲折離奇，導演李子俊透露開拍前特地探行逃犯路線，他亦大讚戲中兩位影帝，演出角色神髓，更揭露大鵬為電影不惜一切減肥，拍攝期間險發生墮崖意外。

【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演 林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】

多位演員大讚家棟



在製作特輯中，多位參演演員都大讚戲中飾演刑警王守月的家棟，表現專業，編劇周汶儒特別難忘家棟拍攝時腳傷，但仍能堅持18小時拍攝，令人敬佩。

而導演李子俊就強調感恩獲對方多年來支持：「由我第一部執導作品《狂獸》家棟便好支持我，到《第八個嫌疑人》我第二部戲，由只得故事大綱開始，他就已經很支持我拍這部戲，拍攝過程亦給予我很多意見，沒有他的意見，不會構造到如此活生生，為查案鍥而不捨的角色王守月。」

真實械劫案改編

至於演逃犯陳信文的大鵬，更憑戲中精湛演技斬獲金爵獎影帝，導演大讚大鵬非常搏命，可謂用生命在演出：「大鵬為角色不惜一切減肥，增肥，甚至跨年度去做，非常專業，他用了一個月減肥，去配合角色做採石苦工，然後有幾次在山上拍攝他殺人場面，他暈了兩次，差啲跌落山，這種拼勁和搏命令我好欣賞。」



電影改編內地建國以來最大武裝械劫案，該案的原型是1995年，發生於廣州番禺的銀行械劫案，1名押運人員死亡，匪徒共劫走1500萬人民幣現金。案發後，5名在逃劫匪先後被捕，並被判處死刑。而背後的策劃者陳氏兄弟卻人間蒸發。

新推出的兄弟版海報主角，就是戲中兩劫案主謀陳信文（大鵬飾）及堂弟陳欣年（孫陽飾），影帝級的大鵬和香港出身演員孫陽將兩個角色還原該真實案件的主犯陳恂敏及陳恩年，戲中陳信文計劃在家鄉清遠建築大橋，為此債台高築，決挺而走險策劃劫案，最後卻要踏上逃亡之路，他先後輾轉去到福建、海南等地，甚至越境到鄰國做採石苦工，後來又定居雲南，改名換姓娶妻誕兒隱居。

探索逃亡心態

李子俊指案件最令他感興趣，就是兩位主謀的多年來的逃亡心態：「打劫之後5個同謀被拉去打靶，然後他們要背負著這種心態去逃亡，我好想知角色的想法，想知他21年點樣生活，究竟他如何隱瞞太太，去到最後又如何被林家棟飾演的警察影響而自首。」

他續指：「其實我選擇這個案件主要目的並非想拍主角打劫殺人，或者拍一齣動作片，而是我真的想知道這兩個主角逃亡經歷有多艱辛，他做了一件錯事令他這過去21年過得有多苦，箇中的心態又如何。」

做足資料搜集



為精確還原案件的真實面貌，不管是1995年的案件事發地，抑或嫌犯躲藏多年的雲南省瑞麗市，導演開拍前就跟編劇周汶儒都特地走訪當地搜集資料，更親身走過當年嫌犯行過，位於瑞麗附近中緬邊界的逃亡路線。

他透露：「我們去了他們逃亡地方兩個星期，走訪他工作店舖，他的親人仍於當地生活，而他舖頭旁邊有間麵檔，我們想著他來過這裡幾多次，而目的就是想要探究他背負著這樣逃亡情緒，每日入到自己去舖頭，走過這裡的路，隱藏自己身份的心態是如何。」

導演最後表示：「他究竟是想過平淡生活抑或怎樣，由建築公司大老闆到變做揼石仔苦工，到改名換姓在此處隱居，我們不停想像這21年的他如何生活。」

最新影片推介：陳嘉慧專訪