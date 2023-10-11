【食用安全】女子用焗爐加熱炒栗子　一咬突在口中爆炸冒白煙【附5種微波爐NG食物】

▲ 內地青島一名女子用焗爐加熱炒栗子後放入口中嘗試咬破，結果栗子突然爆炸冒煙。

享用高溫食物務必小心！內地一名女子近日在網上分享慘痛經歷，表示自己在路上買了一些炒栗子，回家之後再用焗爐加熱準備享用；不料當她用嘴巴咬開栗子外殼時，栗子竟突然爆炸冒出白煙，導致她的嘴角燙傷，腫起之餘還起了一個超大水泡。

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綜合《中國網》、《中華網》等內地媒體報道，一名居於青島西海岸新區的女子，上周五（6日）在抖音發布影片，表示國慶連假期間，自己與家人在附近的市集上購買了炒好的栗子，回家後因為覺得外皮不酥了、不好剝，於是決定用焗爐加熱，「烤了有15至20分鐘的時間。」

女子表示，當時丈夫將烤好的栗子端出來，她發現其中一顆外皮有點焦，於是挑了出來想看看還能不能吃。她憶述自己當時把栗子在桌上摔了幾下，又拿起筷子打算戳破栗子的皮，但都沒有成功。之後她便拿起栗子吹了一下，放到嘴裡咬，

沒想到剛用牙齒咬，栗子就發生了爆炸，同時我的嘴裡冒了一陣白煙。

栗子爆炸後，女子的嘴角被燙傷，並且起了一個尾指指甲大小的水泡，很快便破裂。雖然女子的傷勢一開始並不嚴重，但第二天卻變得嚴重，嘴角亦腫起來，連說話也不方便。目前她已求醫，並拿了消炎藥和治療口腔潰瘍的藥來治療傷口。

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報道指出，炒栗子剛炒完時表皮上的高溫會散發得較快，但內裡熱氣仍未消散，如果此時受到外力擠壓，栗子就會破殼而出，容易發生爆炸情況。因此吃栗子時千萬不能著急，應等到溫度降低之後再食用，或者在購買時挑選一些已經裂口的栗子，食用時便不會有安全隱患。

慎用微波爐叮食物

其實栗子除了不宜在過熱時食用，也不應放入微波爐加熱。曾有台灣網民分享，自己與同事加班，因肚餓打算食栗子，於是同事把栗子放進微波爐加熱，結果栗子爆開，栗子碎四射，把整個微波爐弄得一團糟，清潔時要大花功夫。

5種食物放微波爐可致起火：

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責任編輯：羅嘉欣