【節能減碳】中建香港購20輛比亞迪巡邏車　探討地盤引入氫能應用

▲ 中建香港與中石化（香港）及 比亞迪簽署合作備忘錄，推廣清潔能源的應用。（大會圖片）

中國建築工程（香港）有限公司（中建香港）今午舉行「中建香港清潔能源計劃」啟動禮，與中石化（香港）及 比亞迪 簽署合作備忘錄，推廣清潔能源的應用。中建香港首次向比亞迪採購超過20輛電動車作為巡邏用車，將在中建香港施工地盤加強推動使用電動車。另外又率先引入氫能發電技術，逐步推廣電氣化中小型機械，並探討在更多地盤全面實踐的可行性。

中建香港董事長孔祥兆表示，在建設城市同時致力推動本港的可持續發展。中建香港提出可持續發展策略，包括三大減碳承諾，其中截至2035年，中建香港地盤使用的車輛將全面電氣化，包括自用私家車及小型工程車等；其次，積極探索香港建造業首個氫能應用試點並在地盤引入氫能作為能源供應之一；此外，探索試行香港首個全清潔能源施工地盤，以電能、太陽能、氫能等清潔能源作為日常能源。

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中建香港表示，與比亞迪簽署合作備忘錄，採購超過20輛電動車作為地盤巡邏用車；另與中石化（香港）簽署合作備忘錄，在本港建造業率先引入氫能發電技術，亦正逐步轉用相對低碳的生物柴油發電、充電式發電機。目前中建香港正在試用一台21噸級電動挖機及一台50噸級電動膠胎吊機。同時會在旗下地盤推行一系列節約能源措施，包括使用可再生能源系統，全面執行訂定的節約能源手冊，以及在地盤寫字樓安裝智慧電箱，實時監控用電情況及分布等。

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環境及生態局局長謝展寰致辭表示，為配合國家的雙碳目標，本港致力爭取在2050年前實現碳中和，需要政府和商界共同努力，響應《香港氣候行動藍圖 2050》的政策方向，推動綠色運輸發展，致力減少工程施工對環境造成的影響。

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責任編輯：吳雋妍