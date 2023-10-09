【港大校委會風波】港大校委會設專責小組查涉張翔投訴　料12周內交報告

▲ 港大校委會宣布成立專責小組調查涉及張翔的多宗匿名投訴。（林宇翔攝）

香港大學校長張翔捲入校政風波，港大校委會今午（9日）舉行特別會議，討論如何處理早前接獲涉及張翔的匿名投訴電郵。會議於傍晚結束，港大校委會於會後發稿，公布會上議決按照港大「舉報政策」成立五人專責小組，由立法會議員吳永嘉擔任委員會主席，調查近日收到「一組投訴事項」，校委會預期小組於12周內提交報告，再作決定。

專責小組成員包括3名校委會委員，主席為大學審計委員會主席吳永嘉，成員包括施文信博士和趙子翹先生；校委會同時會委任2名非校委成員加入小組，暫未公布有關人選。

港大校委會主席王沛詩公布上述決定時表示：

校委會作為大學最高管治團體，有責任公平公正處理舉報事宜，小組定當秉持「明德格物」的校訓，公平公正嚴肅處理有關指控，以事實為基礎、不偏不倚、對事不對人的態度，尋求真相，達至公平的結論。香港大學歷史悠久，百多年來得到各界支持和厚愛，無限感激。校委會定必以最負責的態度嚴肅處理所有事情，不負大家的期望。

包括張翔在內的港大校委會全體成員上月27日晚上起接獲多封匿名電郵，投訴涉及批評張翔處理校政做法爭議，包括免招標聘請美國獵頭公司，遴選指定有美國背景的港大醫學院院長，以及協助建立模效美國籌款機制的副校長（大學拓展）；校長辦公室一度要求將一筆內地公司捐款轉帳至校長辦公室持有帳戶；動用港大資金裝修教職員聯誼會；以及早前最先被傳媒爆出免招標指定選購校長座駕爭議。張翔隨即發聲明指，有關指控對他構成嚴重誹謗，已委託律師索取意見，曾要求押後會議及攜帶律師出席。

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責任編輯：馮琪雅