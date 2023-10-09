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【體育發展】議員不解桌球館為何禁8歲以下兒童入內　文體旅局︰不排除日後進一步開放

政治 20:24 2023/10/09

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政府擬放寬准入桌球室的年齡限制。（資料圖片）

港府擬放寬限制青少年進入持牌桌球館時間及年齡，並並允許穿校服者進入。有立法會議員關注為何限制8歲以下兒童進入，另有議員不滿康文署桌球設施過少。文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖透露，當局原認為應放開所有限制，惟兒童事務委員會認為有歲數限制較佳，當局經平衡後有此決定。

今日立法會民政及文化體育事務委員會會議上，立法會議員管浩鳴表示，如政府認為桌球運動沒有問題，應老少咸宜，認為8歲的限制都不需要，讓小朋友進場觀看。黃智祖回應指，兒童事務委員會認為應鼓勵兒童不要太晚睡。當局亦認為，8歲已涵蓋大部分需要。不過，黃智祖表示，不排除日後再進一步開放。

何敬康︰部分桌球館「煙霧彌漫」

新民黨立法會議員何敬康指，近日曾參觀一個桌球館，裏面「煙霧彌漫」，關注當局會否改善桌球館的環境和形象，又詢問會否開設一些適合一家大小使用的桌球館。

康樂及文化事務署副署長徐曉露表示，政府會安排突擊巡查，又指無論是否放寬相關規例，現時都有相關發牌規管。至於會否開設適合一家大小使用的桌球館，她表示，希望透過市場力量釋放有關可能性，若經營者看到有商機，相信市場會自行調校。

將在大埔、元朗、深水埗增設桌球台

立法會選委界議員吳傑莊則指出，康文署轄下，僅顺利邨有4張英式桌球枱，似乎和推動桌球發展「口不對心」，提問當局有否計劃增加相關體育設施。徐曉露透露，政府計劃在大埔、元朗及深水埗，分別增設不少於2張美式，及2張英式桌球枱。

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記者：趙居逸

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