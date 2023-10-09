【失蹤人士】拔萃男生失蹤6日未尋回　搜救隊繼續搜索

▲ 警方、消防、民安隊昨日繼續在馬鞍山郊野公園一帶搜索。（警方facebook）

上周三（4日）失蹤的拔萃男書院學生曾憲哲，失蹤至今第6日仍未尋回。經過颱風小犬吹襲，本港昨掛起9號風球，今（9日）凌晨更一度發出黑色暴雨警告。曾媽媽前日（7日）在３號風球時，在社交媒體發文，表示父母均十分掛念兒子，希望他可向任何人求助，盡快回家團聚。而天文台今午改發3號風球後，警方、消防、民安隊、民間搜救隊香港守望者服務團，亦在天氣稍為好轉好，再次出動在小瀝源花心坑一帶搜索。

17歲少年曾憲哲星期三（4日）下午離開學校後，在港鐵石門站出閘後失蹤，其家人當日已向警方報案，至今已第6日，經過連日風雨，父母倍感憂心。

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曾媽媽日前亦發文，感謝各界的關心和辛勞，並為連日搜救的警察、消防、拔萃舊生和民間自願專業登山隊在馬鞍山郊野公園的行動祈禱。

警方昨（8日）亦指，不會放棄仼何機會，搜救行動即使在惡劣天氣下仍然持續，希望能儘快尋回失蹤男學生，而搜救範圍鎖定於馬鞍山郊野公園附近一帶。

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任何人士如有失蹤人士的消息，可致電 28601040 或 98860034 與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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責任編輯：吳雋妍