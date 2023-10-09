【港大校委會風波】王沛詩：找出真相方採取行動　「校長仲係我哋校長」

▲ 港大校務委員會主席王沛詩在會後接受訪問。（陳靜儀攝）

港大校長張翔捲入校政風波，港大校委會今午（9日）舉行特別會議，討論如何處理早前接獲涉及張翔的匿名投訴電郵。會議於傍晚6時許結束，港大校委會主席王沛詩於會後表示，港大將按「舉報政策」成立5人專責小組調查，並強調小組會公平、公正，並按法律、程序還原及分析事實。她又稱，校委會不會作出任何假定，因此「校長仲係我哋校長」，當找出事實真相，會方才會採取行動。

加開的港大校委會特別會議原定於9月29日召開，後來延期至上周二（3日）下午5時，最終改為今日下午3時在港大鈕魯詩樓舉行，並於傍晚6時許結束。多名港大校委出席，包括港交所前行政總裁李小加、工業界經民聯立法會議員吳永嘉、前立法會議員石禮謙、前刑事檢控專員江樂士，以及本科生代表戚由康等人。

▲ 多名港大校委出席會議後，在傍晚6時許離開。（左）吳永嘉、（右）江樂士。（陳靜儀攝）

王沛詩表示，校委會預期專責小組於12周內提交報告，並透露成員包括3名校委會委員，主席為大學審計委員會主席吳永嘉，而成員包括賽馬會前董事局主席施文信及初創企業協會主席趙子翹；另有2名非校委成員加入小組，惟相關人選有待公布。她希望大眾能夠耐心支持以議員吳永嘉為首的調查小組，強調小組會公平、公正，並按法律、程序還原及分析事實，再提交報告予校委會跟進處理。

▲ 多名港大校委出席會議後，在傍晚6時許離開。圖為趙子翹。（陳靜儀攝）

被問及調查期間會否暫停張翔校長職務，王沛詩稱校長張翔是「成就卓越的科學家」，近年提出許多具建設性的建議，形容港大「深慶得人」，因此會上下一心，悉心處理目前投訴。她更強調，校委會不會作出任何假定，因此「校長仲係我哋校長」，直至找出事實真相，會方才會採取行動。

至於，被問及政府、中聯辦有否聯絡校委會作調停，王沛詩回應指港大是「完全獨立運作」的法定機構，有百多年歷史，而委員會作為大學最高的管治團體，一定會全力跟進事項、以最高的管治理念辦理事項，更強調過程無人影響會方。她亦稱，是次會議討論了許多事項，但不便洩密，不過透露校內並無設立任何辦公室。

另外，港大校委兼港交所前行政總裁李小加表示，對於學校變成這樣的境況很傷心，亦非常遺憾，認為有關匿名指責屬嚴重指控，因此非常支持校委會調查到底。他又稱，港大作為世界級學府，不應放過做錯事的人，亦不應冤枉好人，加上香港作為法治社會，大家理應以假定無罪為原則，直至找到根據才下結論。

港大校委會本科生代表戚由康則於會後發稿表示，冀校委會在提升透明度方面做更多工作，又指校委會不能再讓公眾失望，在委任外來成員時須充分考慮是否具備必要專業知識，以及是否受到公眾和學生信任。

▲ 多名港大校委出席會議後，在傍晚6時許離開。圖為李小加。（陳靜儀攝）

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記者：梁凱婷