【杭州亞運】卓永興等到機場迎接港運動員　盼運動員日後再放異彩

▲ 香港代表團今日下午返港。（卓永興fb圖片）

杭州亞運昨晚閉幕，香港運動員在今屆亞運奪得8金16銀29銅共53面獎牌，數量創下歷屆新高，位居獎牌榜第12位。香港代表團今日下午返港，港府在機場舉行歡迎儀式，迎接代表團成員凱旋。政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等出席。

卓永興在社交網站發文指，亞運期間十分關注國家隊和香港隊的表現，「晚上觀看電視直播各場賽事，成為過去兩個多星期的飯後日常。」卓永興對運動員的精彩表現和不折不撓的精神深表敬意，他期待運動員在日後的國際大型體育賽事再放異彩、為港增光。

楊潤雄則表示，星期六（14日）會在政府總部舉行慶祝會，由行政長官主禮。他感謝所有參與杭州亞運會的運動員、教練和醫療團隊，港協暨奧委會、體育學院及各體育總會，形容他們在推動香港體育發展功不可沒。

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記者：戴朗希