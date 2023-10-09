  • 24°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 02:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【杭州亞運】卓永興等到機場迎接港運動員　盼運動員日後再放異彩

政治 22:36 2023/10/09

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

香港代表團今日下午返港。（卓永興fb圖片）

杭州亞運昨晚閉幕，香港運動員在今屆亞運奪得8金16銀29銅共53面獎牌，數量創下歷屆新高，位居獎牌榜第12位。香港代表團今日下午返港，港府在機場舉行歡迎儀式，迎接代表團成員凱旋。政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等出席。

卓永興在社交網站發文指，亞運期間十分關注國家隊和香港隊的表現，「晚上觀看電視直播各場賽事，成為過去兩個多星期的飯後日常。」卓永興對運動員的精彩表現和不折不撓的精神深表敬意，他期待運動員在日後的國際大型體育賽事再放異彩、為港增光。

楊潤雄則表示，星期六（14日）會在政府總部舉行慶祝會，由行政長官主禮。他感謝所有參與杭州亞運會的運動員、教練和醫療團隊，港協暨奧委會、體育學院及各體育總會，形容他們在推動香港體育發展功不可沒。

 

點擊圖片放大

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【杭州亞運】港隊以8金16銀29銅完成賽事　取53面獎牌破歷屆紀錄　
14:53 2023/10/08
【杭州亞運】港隊以8金16銀29銅完成賽事　取53面獎牌破歷屆紀錄　
【杭州亞運】中聯辦熱烈祝賀港隊創佳績
20:37 2023/10/08
【杭州亞運】中聯辦熱烈祝賀港隊創佳績

你可能感興趣

【杭州亞運】港隊以8金16銀29銅完成賽事　取53面獎牌破歷屆紀錄　
14:53 2023/10/08
【杭州亞運】港隊以8金16銀29銅完成賽事　取53面獎牌破歷屆紀錄　
【杭州亞運】中聯辦熱烈祝賀港隊創佳績
20:37 2023/10/08
【杭州亞運】中聯辦熱烈祝賀港隊創佳績
記者 機場 政務司 運動 杭州 香港 楊潤雄 行政 國際集團 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）