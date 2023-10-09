【退伍軍人症群組】東區醫院再有病人感染退伍軍人症　 92歲男人情況嚴重

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衞生防護中心今日（9日）公布，92歲有長期病患的男病人於9月23日起因血尿入住該院另一間病房，其後於10月4日情況轉差及出現血含氧量下降。他的臨床診斷為肺炎，現時情況嚴重。他的痰液樣本經化驗後，證實對退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。

初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，其間亦只曾逗留在該醫院。根據現階段流行病學調查，病人曾經使用該病房內未有安裝濾水器的供水，可能因此而受感染。該個案屬該院近期第二宗院內感染個案。

衞生防護中心於8月23日公布一宗涉及一名27歲女病人留院東區尤德夫人那打素醫院期間感染退伍軍人病的個案，中心當日已即時要求醫院停止有關病房的供水，直至供水口已安裝有效隔絕退伍軍人病桿菌的濾水器。院方亦須盡快為病房的供水系統安排緊急消毒，同時須對病人曾入住的兩個病房加強醫學監察，及早發現病徵不明顯的潛在個案。中心亦建議在該兩個高危病房留醫的住院病人（包括免疫力弱的人士）應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。



衞生防護中心發言人表示，得悉醫院已進一步為主座和E座的61個病房加裝共超過400個有效濾水器。院方亦由十月七日起，停用院內未有安裝適當濾水器的病房供水口，以減低退伍軍人病的傳播風險。

東區醫院發言人表示，院方非常關注再有一名入住外科病房的92歲男病人確診感染退伍軍人病，正配合衞生防護中心調查感染源頭。本院已採取一系列措施，保障病人及員工的健康，上月已先後三次安排承辦商徹底清潔消毒院內相關的供水系統，稍後會再次安排清潔消毒及檢驗供水系統。

8月曾採集水樣本及環境樣本 多個樣本呈陽性

衞生防護中心於8月23及24日連同機電工程署到東區尤德夫人那打素醫院採集水樣本及環境樣本，進行退伍軍人桿菌檢測，以調查可能的感染源頭及支援執行控制措施。經化驗後，30個水樣本中有24個對退伍軍人桿菌屬菌種呈陽性反應（包括採自病人曾入住兩個病房的洗手盤水龍頭及花灑等），濃度為每毫升0.1至980個菌落形成單位不等

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責任編輯：陳展棋