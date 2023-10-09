【港大校委會風波】張翔發聲明稱指控無事實根據　冀專責小組還無辜人清白

▲ 校長張翔發聲明指，已邀請律師團隊審閱文件，確認所有指控都沒有事實根據。（林宇翔攝）

港大校長張翔捲入校政風波，港大校委會今午（9日）舉行特別會議，會後公布將按「舉報政策」成立5人專責小組調查涉及張翔的匿名投訴電郵。校長張翔於9時許發聲明指，已邀請律師團隊審閱文件，確認所有指控都沒有事實根據，斥造謠者「以匿名方式暗箭傷人」、「憑空捏造惡意抹黑」，因此有理據向造謠者提出誹謗訴訟。他亦憂慮校委會能否公平公正地處理所有針對他的指控，冀專責小組能夠「還無辜人清白」。

會議於傍晚6時許結束，校長張翔隨即於9時許發聲明，斥責造謠者以匿名方式暗箭傷人、蓄意扭曲事實，構成嚴重誹謗。他在聲明中表示，已邀請律師團隊審閱文件、疏理事實、了解大學規則及相關法律，確認所有指控都沒有事實根據，完全是憑空捏造的惡意抹黑，稱自己完全有理據向造謠者提出誹謗訴訟。

張翔亦指，投訴電郵中的指控涉及多個部門的內部通訊和機密資料，包括物業處、財務及企業管理處、校友事務部、人力資源處、校舍事務委員會、大學招標委員會等，情況令人非常不安，提及不少同事感到被滋擾，因此擔心他們的通訊及檔案遭人扭曲及利用，對大學進行肆意抹黑。

對於和校委會之間通訊遭外洩，張翔形容「令他最感失望」，認為難免讓人聯想個別校委洩密行徑與造謠者有關，更相信背後是有人有組織地蓄意而為，希望摧毀他及大學的聲譽。因此，他憂慮校委會能否公平公正地處理所有針對他的指控，並期望專責小組能確保今次事件能以公平、公正的方式處理，還無辜人清白，讓國際社會相信港大依然是一間重視誠信和規章制度的大學。

校委會主席王沛詩於會後表示，港大將按「舉報政策」成立5人專責小組調查，並強調小組會公平、公正，並按法律、程序還原及分析事實。她又稱，校委會不會作出任何假定，因此「校長仲係我哋校長」，當找出事實真相，會方才會採取行動。【下一頁】

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責任編輯：梁凱婷