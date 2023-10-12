【你好，我的大夫】許俊豪投入角色愛與網民討論劇情　Lincoln坦言不太敢重看《登陸太陽》

▲ 許俊豪（Lincoln）早前接受TOPick專訪。

當看到許俊豪（Lincoln），不少人都會記得他是前組合天堂鳥成員，近年，隨著他在《愛上我的衰神》以及《你好，我的大夫》播出後，觀眾會記得他是竇哲人、張鐫祺（Hunter），更稱讚他是「識得做戲」！

成為演員後，Lincoln算是成功為自己爭一口氣嗎？他接受TOPick專訪時剖白近年的轉變：「我想安靜地做好自己工作、讓人欣賞我做實事的情況」。

【你好，我的大夫】何廣沛讚女友與自己一凹一凸 Matthew認曾受網民言論影響心情

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「張鐫祺」感謝拍檔

Lincoln在《你好，我的大夫》演中醫師張鐫祺（Hunter），最令他感壓力的是需寫實地做這一個角色，他笑言不是做完全地做平日的自己，並解釋道：「有一半是我的性格，皆因我是一位兼職健身教練，而Hunter是懂得做生意、觀察，這就是應用得到我面對健身學員的經驗，就是說話時不可油腔滑調，專業之餘也要像朋友般相處。」

他與蔡思貝、何廣沛（Matthew）的對手戲較多，在這個「男女男」的局面中，他以「好玩」來形容：「他們較我早一個月開拍，我加入時就不是太在角色的狀況之內，很感謝思貝幫助我，令我可以入戲、愈來愈演得順暢。」

至於Matthew就教導他從小動作入手，來展現男性有型的感覺，從而構成大家看到的「張鐫祺」！

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Lincoln愛與網民互動

在劇中，Hunter明知嘉應（蔡思貝飾）多年來仍心繫清勁（何廣沛飾），依然對嘉應不離不棄、照顧周到，又暗地裏幫助「應勁」化解誤會，演活深情暖男一角，令不少劇迷「心心眼」！

對此，Lincoln指自己向來會與網民互動、討論，著重「有營養」的留言，他直言自己在拍攝時也對Hunter把嘉應香閨的鎖匙借予清勁感「揼心」，他認真地分析：「這就是角色的偉大，他願意為女主角犧牲所有時間，就算對方未必喜歡自己，也就是希望對方幸福。」

他對正評、負評也記在心裡，以令自己繼續進步，譬如有網民認為他說對白時有不夠「實淨」，他作出承諾：「我會逐漸地作出改善，並在往後讓大家看到我的轉變！

▲ Lincoln在《你好，我的大夫》演的張鐫祺（Hunter）屬暖男一名，成功入屋！（劇照）

暖男做浪漫事

在現實中，有男生如Hunter般對心儀對象展現強烈的追求攻勢，可能會被某些女生暗地裡「扣分」，他稱：「如我鎖定一個人的話，會一心一意對待她，只要是她喜歡的，我也願意給她。」

直言在愛情上「去到盡」的Lincoln大方分享過往的浪漫事：「我剪貼了自己與女生的開心合照，並製作成一個爆炸盒。」他笑言自己會做浪漫的事來「冧女」，可能與自己是雙魚座有關呢！

年輕男女戀愛大過天也是正常事，他回想過往曾因感情事影響情緒，長大後的自己就學會保持理性、不讓感情事影響工作。

▲ 許俊豪（陳慧安 攝）

對拍拖有期待？

同劇的演員接連有喜事，陳嘉慧榮升人妻、何廣沛與圈外女友愛得甜蜜，單身的Lincoln又會否對拍拖有所期待？

他交出一個「官方」答案：「現時集中在工作比較多，始終男生需以事業為先，沒有好的事業又怎能好好地照顧另一半呢？這一年的我是較少瀏覽社交平台，因為我想安靜地做好自己工作、讓人欣賞我做實事的情況，未如過往般喜歡熱鬧。」

▲ Lincoln曾與陳嘉慧傳緋聞。（IG圖片）

Lincoln：我覺得自己是好運

既然以事業為重，Lincoln在2021年3月加入邵氏兄弟、無綫電視後，在劇集中有亮眼的表現，更曾獲選為期間限定男團Super Tiger成員之一，似乎成為被力捧的一員！

Lincoln謙稱：「絕對是監製愛錫我，我覺得自己是好運。《衰神》讓TVB的同事、觀眾發現天堂鳥的Lincoln在拍戲時是有不同的形象、可以演得到戲，我已感到十分滿足，完全沒有想過是否被力捧，只希望拍畢一套劇集後可再演不同的角色！」

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天堂鳥過後......

轉戰拍劇的Lincoln，接連因演出獲好評，似乎是為昔日被負評的自己「爭一口氣」！

Lincoln回想：「當《衰神》播出後，網民指：『天堂鳥唔係唔做嘅咩？』、『原來呢個係天堂鳥』、『原來識得做戲、有Potential』，我是聽到大家不只稱我為天堂鳥，開始稱呼我做變態佬、變態畫家，或自《大夫》播出後就稱我做師兄，希望每播一套劇就多一個稱號，那就是最好的！」

自天堂鳥在2021年3月解散後，Lincoln也未有放下唱歌夢：「我是期待天堂鳥重組，來年就是天堂鳥成軍十周年！我們三人也討論：『如有合體演唱會，那會是怎樣呢？』或者天堂鳥已解散兩年，樂迷又會否對我們感興趣呢？」

Lincoln笑言天堂鳥再推新作的話，也會是快歌，相信一眾粉絲也在默默期待！

▲ Lincoln期待天堂鳥重組。（陳慧安 攝）

天堂鳥 認真做

「高溫燒滾了我一切 無論宇宙壓力都將我壓低......」，天堂鳥可謂因《登陸太陽》而一曲成名，獲得不少網民的關注，同時也背負不少批評、嘲笑，Lincoln不認同那段時期屬事業路上的低谷，相當看得開的他稱：「大家對我們作關注，而令我們有一個表演的機會，或許部份人是出於好奇的心態，當他們看過表演就感受到我們的認真。」

他續說：「一站上舞台，是想大家覺得我們是認真做事。我也回想起陳奕迅（Eason）曾在一個大學訪談中曾說：『我覺得佢哋有認真做自己想要嘅嘢』，想不到一位前輩有留意我們，更看到我們認真地做自己想做的事，這令我們大感滿足！」

▲ 天堂鳥由Lincoln、Tyrese、Gordon組成，並在2021年8月14日舉行《The Last Dance 演唱會》。（IG圖片）

不太敢重看《登陸太陽》

出道將近10年，Lincoln在閒時又會否重溫《登陸太陽》等舊作，懷念過去或以舊作鼓勵自己？

他坦言自己較少重看舊作，反而是現時同劇的演員、比我年輕的化妝師，也會稱我的歌曲伴隨著他們成長。我就驚嘆原來相隔那麼多年，大家也在看天堂鳥的MV。」

他笑言最不敢重看的MV非《登陸太陽》莫屬，畢竟當時的妝容也很誇張，不過他不介意被大家重提：「這始終是我的事，是拿不走的。」

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成為有內涵的人

在Lincoln過往隨馬浚偉學戲時，馬仔曾指：「男演員的內涵是很重要，多閱讀就可在分享時表達睿智，與別人溝通時就不只是擁有一個軀殼」，馬仔的一番話成為Lincoln的一大提醒！

除了參與演藝工作外，Lincoln也是一名兼職健身教練，從事這項工作近3年多的時間，為的是希望幫助別人、了解不同階層的生活態度、不欲停留在同一個狀態。

他不諱言學員的經歷、故事也可應用到相應的角色當中，大大增加投入度。在未來，他希望可開設治療痛症的中心，以幫助有需要的人。

在10年後，已走過男人四十的Lincoln，又會在做甚麼呢？是繼續演戲抑或多線發展？但相信保持追求進步的心、堅守初心、用心做事，總有人會發現得到他的光芒！

場地：Club High Rise

記者：陳淑霖

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