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【饑饉30】per se分享低碳有營生活　盡量行路夏天不亂開冷氣

休閒消費 23:45 2023/10/09

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熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

per se分享低碳有營生活

由世界宣明會舉行的「饑饉30」，今年主題名為「升溫的饑餓」，以回應氣候變化與飢餓問題，活動11月3日至11月4日的期間展開，並將移師到挪亞方舟，透過一系列節能與低碳活動，讓公眾體驗不一樣的饑饉行動，同時為非洲飢餓群體籌款，以行動帶來改變！

為實踐低碳生活，大會今年不會特製營衣，鼓勵參加者身先士卒，自備以白、橙或灰為主色的服飾穿著，參與低碳活動。而今年表演單位包括唱作歌手岑寧兒、二人詩式流行音樂組合 per se、說唱歌手 Heyo 及 Triple G、獨立樂隊 R.O.O.T。

選擇多食素

組合per se今年有份參予演出，他們受訪表示對今年主題很有共鳴。成員Stephen稱：「世界平均溫度已去到一個警界線，好些第三世界國家也受影響，故希望透過參予活動，令更多人明白這些急切問題。」

說到生活中如何響應，Sandy表示：「平時我們會多坐交通工具，如果是短程，更為選擇行路。現在夏天較炎熱，明白到有時要開冷氣，但會調校至適當溫度，不會開得太過份。」

組合per se今年有份參予演出。

飲食上，他們也希望能既環保又有營。「看多留意食物營養價值，做到平衡餐單，如要外賣，也會走餐具，若是買食材回家煮，也會盡量少用有包裝的產品，若方便的話也會多食素。」

作為音樂人，難免要用到電腦產品，Stephen表示：「我門會揀一些性能較好的電子產品，可以用耐些，減少電子消耗。」per se現時正製作新歌，內容關於成長回憶，他們亦希望日後可以有機會跟外國音樂人合作。

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記者：區家歷

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