資深武打演員孟海離世　終年65歲

資深武打演員兼動作指導孟海離世，終年65歲。在今天（10月10日）凌晨，孟海的Facebook專頁有所更新，寫道：「R.I.P 各位海哥的好友，孟海先生已在10月9日(星期一)傍晚因病離開了我們，願他一路好走，永遠的懷念」。

孟海的演員姪女孟希璘向傳媒證實消息，指孟海在去年患食道癌，並指同樣身為武打演員的爸爸孟龍正協助處理伯父後事。

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孟海曾與李小龍父子合作

孟海原名孟景海，暱稱小海，早在7歲到春秋戲劇學校隨粉菊花學京劇，為董瑋、林正英、惠天賜、楊盼盼、小侯等同門。

他早在10歲時，以童星身份參與第一部電影《風塵客》，長大後正式加入影壇。

▲ 上年，孟海（中）亮相港台節目《一起走過》，分享與李小龍的生活點滴。（影片截圖）

奪金像獎最佳男配角獎

孟海演出過電影包括《蜀山》、《龍的心》、《鬼咬鬼》、《群龍戲鳳》、《葉問：終極一戰》等電影，在1985年，更憑《皇家師姐》獲第5屆香港電影金像獎最佳男配角獎。他最後一次幕前演出，是在2014年客串電影《一個人的武林》。

除幕前演出外，孟海也是出色武術指導，並曾7度獲提名香港電影金像獎最佳動作指導獎，參與動作設計作品包括《龍之忍者》、《皇家師姐》、《執法先鋒》、《刀》等。

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