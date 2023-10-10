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【行政會議】李家超指九號波大批乘客滯留車站不理想　已要求有關部門研究惡劣天氣下疏導安排

社會 09:49 2023/10/10

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行政長官李家超。（陳靜儀攝）

行政長官李家超今早（10日）出席行會前見記者。他指在颱風小犬吹襲香港期間，港府在訊息發放方面有新做法，增加預警頻密度，包括盡早公布何時懸掛八號及三號風球等。

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有關由八號轉向九號風球的時間引起爭議，李家超指天文台的監察及預測系統達國際水平，但提前多少預警時間仍受到現今科技限制。至於因九號風球懸掛，港鐵公司因鐵路露天部分停駛引致旅客及市民滯留，李家超稱已要求運輸及物流局、港鐵、機管局及運輸業界研究如何改善在惡劣天氣下疏導乘客的安排。

李家超又表示，無論天文台如何努力，天氣變化快速又突然，故科技永遠限制天文台可提前多少時間預警九號風球。他強調，當技術可行，天文台一定會提早更多的時間通知市民，而小犬變化有很多不確性，天文台已盡其最大努力，但「沒有最好，只有更好」。

他又指，八號轉九號風球的情況少有出現，市民必須要有自我預警的意識。事實上，天文台在懸掛八號風球後，亦有提醒市民要密切留意天氣變化，或有機會懸掛更高風球。至於交通安排，李家超承認大批旅客及市民滯留車站情況不理想，故已要求有關部門盡快作出檢討。

有關以巴衝突，李家超指旅遊警示已將以色列列為紅色，當局共收到28宗港人求助個案，其中5宗個案已返港，15宗已離開以色列，亦已與其他個案取得聯繫。他指會密切留意事態發展，與當地大使及香港的總領事密切聯繫。

港大校長張翔捲入校政風波。李家超表示，最適宜是進行公平公正調查，基於事實，不涉及個人猜想，要有證據支持。故李家超認為港大委派特定人士進行調查是適切做法，現階段不應對事實進行揣測。

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記者：黃穎津

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