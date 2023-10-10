【熱痙攣】女童婚禮上突高燒抽搐昏迷　「最美新娘」衝下台救人【附9招應對兒童發燒抽搐貼士】

人美心善！内地一名新娘在進行婚禮期間，發現台下一名女童出現「熱痙攣」，場面一片混亂。新娘當刻立馬衝下台，為孩子急救治理，待其轉為穩定再送院就醫。新娘事後表示，「救急扶危是醫務人員責任，婚禮可以推遲，孩子更重要。」看到這一幕，網民紛紛大讚她是「最美新娘」。

最新影片推介

國慶日當日，山西呂梁一場婚禮儀式正進行到一半，突然台下一名女童因高燒抽搐，失去意識，現場有人大聲呼喊。身為兒科護士的新娘，二話不說的中斷儀式，即時為孩子診治。新娘拿著濕毛巾為孩子進行物理降溫，約10分鐘後，孩子情況好轉就送往醫院治療，之後新娘才繼續婚禮儀式。新娘事後稱，她作為一名護士，從兒科出身，救死扶傷是醫務人員的責任，婚禮可以推遲，孩子更重要。

拍片的文先生表示，當時小朋友本來就有點發燒，可能再加上當地氣侯原因就惊厥了，不停地咬舌。他形容，新娘義舉相當正能量。

影片上傳至社交平台，不少網民看到這一幕都大讚其愛心舉措，稱她是「最美新娘」、「新娘救人的樣子最美」、「人美心善，最美新娘生活一定很幸福」、「真正的天使！」、「心地善良，醫者仁心！」、「幸虧有新娘在」。不過亦有網民質疑，「家長為何子女仍發燒還帶來婚禮，對孩子不負責，亦耽誤別人婚禮進行」、「孩子發燒還要帶出來，去人群密集的婚禮上吃席，隨的禮非得吃回來？」。

救護員9招助家長應對兒童發燒抽搐

一名救護員曾在網上分享實用貼士，關於家長面對小朋友發燒抽搐，他分別指出孩子發燒及發生抽搐的2種情況的注意事項。

發燒方面

1. 家長宜每日為孩子探熱，小朋友一般體溫較高，但一般會係38以上基本上都是明顯有燒，開始密集探熱。

2. 小朋友少出街，醫生有提及現時孩子很少有感冒，基本上一旦孩子不適發燒等病徵，可假設是患上新冠肺炎。

3. 小朋友體溫達39度時，一定要開始干預，退燒藥塞肛式較好，因高燒小朋友非常易嘔，口服可能會嘔，另可用溫水抺身散熱及穿短袖。

4. 一旦體溫達40度，抽搐很大可能出現，如尚未出現，要用退燒藥及要密集降溫。

發生抽搐方面

1. 抽搐小朋友會手腳顫抖、反白眼，不對人有任何反應和不說話，家長可記下發生時間。如小朋友仍可說話做反應，可能出現發燒、打冷震，仍要降溫。

2. 抽搐後，立即叫救護車，待接通前，把小朋友側瞓，嘴角向下，以免嘔吐時嘔吐物不可排出引致窒息。

3. 一般來說，抽搐會1至2分鐘停止，停止後孩子可能有數分鐘處於呆滯狀態，家長要繼續為子女降溫。

4. 直至小朋友完全回復正常對答，降溫要繼續，持續高溫可致反覆抽搐。

5. 救護車如接通，告訴控制中心小朋友抽搐多久、有否嘔吐、發燒幾多度、現在抽搐停止與否。

抽搐因小朋友腦部未發展成熟

何以小朋友會發燒抽搐？該救護員解釋是小朋友腦部未發展成熟，無法應對高體溫，抽搐就會發生。抽搐時孩子或是會完全失去意識、不會對答、不對周邊有反應，而抽搐是等同劇烈運動，長時間抽搐會引致腦長時間缺氧，影響日後腦發展。

他明白每個家長絕對是擔心小朋友，有時去到救助市民家中，見到家長抱著小朋友不知所措，他指此情況或會很危險。

其實成人體溫令小朋友持續溫暖，最後體溫達41度，十分危險！我不反對家長抱小朋友往醫院，但一定要做好降溫，不要一直抱著不放。

該救護員建議家長可考慮用風扇和冷氣為孩子降溫，但注意因現時發燒患者很可能是新冠肺炎，一旦用了風扇和冷氣，就預計全家有感染的風險，有感加上發燒小朋友戴口罩的可能不大。另他建議家長可上網多了解有關小兒發熱性驚厥的資料，即是「小兒急驚風」或「發燒抽筋」的資料。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳