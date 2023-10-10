【食用安全】台男生SUKIYA食鰻魚飯刺傷喉嚨　家長怒告餐廳檢方1原因不起訴【附鯁喉急救法】

▲ 台男生SUKIYA食鰻魚飯刺傷喉嚨，家長怒告餐廳，檢方1原因不起訴。

台灣一名高中生早前在日式連鎖丼飯專門店「すき家（Sukiya）」進食鰻魚飯，途中感到喉嚨不適，但當時未有在意，直到2小時後情況仍未好轉，遂前往醫院求診，家長認為店方未有標明及提醒餐點可能含有魚骨，於是作出提告。對此，台北地檢署認為，魚類有魚骨是常識，餐廳並無過失責任，決定不作起訴。

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根據台灣《FTNN新聞網》報道，該名高中生去年10月光顧日式連鎖丼飯專門店「すき家（Sukiya）」，進食鰻魚飯途中，突然感到喉嚨不適，懷疑被魚骨刺傷，但當時不以為意，但回家後情況未有好轉，於是前往醫院求診。

事後，其家長認為餐廳未有標明及提醒餐點含有魚骨，導致兒子進食時遭刺傷，於是到分店理論並要求賠償，但由於雙方無法就和解金額達成共識，家長決定向餐廳提告「過失傷害」。

台北地檢署展開調查，根據高中生出示的診斷證明，他確實被魚骨刺傷喉嚨，但檢察官指事主被刺傷後沒有即時向餐廳反映，而是在用餐後2小時才求醫，無法證明魚骨來自涉事餐廳的鰻魚飯。

檢察官又指，餐廳雖然未有在宣傳單張上標明餐點可能含魚骨，但認為魚類有魚骨是常識，食用時本應小心、仔細咀嚼，因此判定餐廳無過失責任，不作起訴。

鯁喉急救法

進食含有魚骨的食物時，小心遭刺傷或鯁喉。本港急症科專科醫生嚴建明曾撰文稱，鯁魚骨可說是急症室常見案例，大多是進食時不專心或過於急促，囫圇吞棗以致連骨帶肉一併吞下，有時骨頭會穿過食道跌落胃部，有時則會卡住插入食道的組織，嚴重情況更會有生命危險。本身吞嚥較差的長者或長期病患者，也較容易出現鯁骨的情況。

假如進食時發生鯁魚骨，千萬別吞白飯或清水，無助解決問題之餘更可能令骨頭愈插愈深。鯁魚骨應立即將口中的食物吐出，再嘗試咳出魚骨和吞口水。由於被魚骨刺損和真正被魚骨插着的感覺是難以分辨，若鯁骨感覺持續，就應到急症室求診。

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責任編輯：羅嘉欣