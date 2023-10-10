【人生勝利組】劉德華妻表妹坐私人飛機出遊　陳雪鈴嘆貼地美食形成大對比

▲ 陳雪鈴不時坐私人飛機出遊！

天王劉德華的太太朱麗倩出身富裕家庭，其舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，育有11名子女，包括現年34歲的著名「大馬最美千金」陳雪鈴。

陳雪鈴是父親名下大型商場的CEO，於2018年嫁給大馬超級富二代，據悉其身家高達約30億港元。陳雪鈴向來愛在社交平台炫富，頻頻晒豪宅、名牌袋，更經常搭私人飛機周遊列國！

陳雪鈴早前又再出動，與閨密到拉斯維加斯欣賞Adele的演唱會，開心享受生活！

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私人飛機上嘆平民美食

陳雪鈴乘坐私人飛機赴拉斯維加斯，她在IG上載駕駛艙的相片、美食照以及與閨密的合照。

不過帖文最後的一張相片就相當搶鏡，皆因她外賣了漢堡包上飛機，平民貼地的美食配上精美的餐碟與豪華的私人飛機，形成強烈的對比！

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2歲女一身名牌遊迪士尼

在今年4月，陳雪鈴一家四口來港旅遊，大嘆美食、入住五星級酒店之外，

他們一同到香港迪士尼樂園玩樂，囡囡的行頭也不惹少，包括：潮牌CHROME HEARTS外套及長褲、Gucci運動鞋、價值約2萬元的Chanel鏈條小手袋。

而從她上載的相片所見，幾個月大的細仔身穿Versace BB衫，相當高級。

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陳雪鈴嫁富豪 設3場大型婚宴

陳雪鈴在2018年嫁給大馬納莎集團四公子Faliq Nasimuddin，舉辦了3場大型婚宴，分別在馬來西亞城堡內宴請親友，又在吉隆坡辦婚宴邀請政商名人好友，最後到日本舉行戶外婚禮，邀請多國城中政商名媛出席。

陳雪鈴在婚後誕下一女，今年年初二宣布再誕一子，湊成一個「好」字。

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