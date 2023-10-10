  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小飛魚】車婉婉兒子升小一個月水運會即奪銅牌　為打好中文底子讀傳統小學

育兒經 10:45 2023/10/10

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

好叻仔呀！

藝人媽媽車婉婉與任游泳教練的外籍老公，育有一名6歲混血兒子車浚義(BBQ)，BBQ今年入讀小一，想不到開學短短一個月多，參加學校的水運會時即奪銅牌，盡得爸爸的真傳！車婉婉就在社交網發文分享這個喜悅時刻！

最新影片推介:

童學園
【童學園】高考4A尖子化身熱血老師　薪火相傳帶領學生跳出書本做義工

車婉婉發文表示雖然老公是游泳教練，但沒有狂操兒子，只想兒子學好游泳這項求生技能：

BBQ先生一直以來都不是一位太有爭勝心的小朋友，雖然Q PaPa係出色嘅泳手，但係佢完全無狂操個仔，而Q MaMa 亦只係諗住佢要學好游泳這項求主技能，所以，BBQ先生响上游水堂嘅時候，係永遠喺一個慢活狀態，抱住塊浮板好似遊魂咁，完全唔理速度。

直到有一日，BBQ問婉婉表示自己識游水，唔需要再上堂，而作為媽媽當然鼓勵仔仔「但係未識晒其他泳式，你唔想學叻啲咩？」而BBQ反問媽媽:「點解要咁叻呀MaMa? 同埋學識游水咪得囉，點解要游得快呢？」

點擊圖片放大
+4
+3

婉婉對於仔仔的提問，思考過後回答:

BBQ，我哋學識游水，自己救到自己梗係重要啦！但係如果你練習多啲，游得好啲，有起事上嚟就可以有能力幫助到唔識游水嘅人，係咪好好呢？就好似D Superheroes 咁囉！

仔仔聽完媽媽解釋就表示自己會繼續上堂。

婉婉亦都支持仔仔報名參加學校的水運會，事前做足心理輔導:

可以俾佢見識吓大場面，解釋俾佢知咩叫志在參與，盡力就好。

而BBQ都不負媽媽所望，奪得銅牌：

同MaMa講要繼續努力練習，呢次係BBQ先生人生第一次參加比賽，我相信佢喺呢一次過程中學習到好多事情，雖然MaMa未能在現場親身見證，但係佢大個仔啦，有一班同學仔，老師同埋哥哥陪伴，又係另一個進階。

點擊圖片放大
+3
+2

為兒子報讀傳統津小打好中文根基

與一眾港媽一樣，婉婉在BBQ升小前都報讀多間直私學校，獲取錄後就不必再煩官津校統一派位。而當時她就為BBQ報讀了5間學校，但其實她心中一直都心儀港島區一所津貼老牌男校，認為最適合性格單純的BBQ。結果她放棄一所直私名校offer，後來參加了自行分配學位、大抽獎，可惜願望落空，最終BBQ叩門成功，「食飽全餐」如願升讀心儀的老牌男校。

婉婉曾在TOPick的訪問中，解釋為何會心儀傳統津小，

我最希望他學好中文，認識多些朋友仔，與一班男孩子共同成長，找到自己的興趣發展。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
12:47 2023/07/16
【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史
18:52 2023/09/08
【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史

你可能感興趣

【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
12:47 2023/07/16
【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史
18:52 2023/09/08
【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史
家庭關係 育兒心得 網絡熱話 直私學校 車婉婉 游泳

最高瀏覽

【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾
【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾