【小飛魚】車婉婉兒子升小一個月水運會即奪銅牌　為打好中文底子讀傳統小學

▲ 好叻仔呀！

藝人媽媽車婉婉與任游泳教練的外籍老公，育有一名6歲混血兒子車浚義(BBQ)，BBQ今年入讀小一，想不到開學短短一個月多，參加學校的水運會時即奪銅牌，盡得爸爸的真傳！車婉婉就在社交網發文分享這個喜悅時刻！

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車婉婉發文表示雖然老公是游泳教練，但沒有狂操兒子，只想兒子學好游泳這項求生技能：

BBQ先生一直以來都不是一位太有爭勝心的小朋友，雖然Q PaPa係出色嘅泳手，但係佢完全無狂操個仔，而Q MaMa 亦只係諗住佢要學好游泳這項求主技能，所以，BBQ先生响上游水堂嘅時候，係永遠喺一個慢活狀態，抱住塊浮板好似遊魂咁，完全唔理速度。

直到有一日，BBQ問婉婉表示自己識游水，唔需要再上堂，而作為媽媽當然鼓勵仔仔「但係未識晒其他泳式，你唔想學叻啲咩？」而BBQ反問媽媽:「點解要咁叻呀MaMa? 同埋學識游水咪得囉，點解要游得快呢？」

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婉婉對於仔仔的提問，思考過後回答:

BBQ，我哋學識游水，自己救到自己梗係重要啦！但係如果你練習多啲，游得好啲，有起事上嚟就可以有能力幫助到唔識游水嘅人，係咪好好呢？就好似D Superheroes 咁囉！

仔仔聽完媽媽解釋就表示自己會繼續上堂。

婉婉亦都支持仔仔報名參加學校的水運會，事前做足心理輔導:

可以俾佢見識吓大場面，解釋俾佢知咩叫志在參與，盡力就好。

而BBQ都不負媽媽所望，奪得銅牌：

同MaMa講要繼續努力練習，呢次係BBQ先生人生第一次參加比賽，我相信佢喺呢一次過程中學習到好多事情，雖然MaMa未能在現場親身見證，但係佢大個仔啦，有一班同學仔，老師同埋哥哥陪伴，又係另一個進階。

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為兒子報讀傳統津小打好中文根基

與一眾港媽一樣，婉婉在BBQ升小前都報讀多間直私學校，獲取錄後就不必再煩官津校統一派位。而當時她就為BBQ報讀了5間學校，但其實她心中一直都心儀港島區一所津貼老牌男校，認為最適合性格單純的BBQ。結果她放棄一所直私名校offer，後來參加了自行分配學位、大抽獎，可惜願望落空，最終BBQ叩門成功，「食飽全餐」如願升讀心儀的老牌男校。

婉婉曾在TOPick的訪問中，解釋為何會心儀傳統津小，

我最希望他學好中文，認識多些朋友仔，與一班男孩子共同成長，找到自己的興趣發展。

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責任編輯︰王明芳