【颱風交通】議員倡機管局制預案勿臨急抱佛腳　如安排旅客到機場周邊酒店休息

▲ 民建聯立法會議員梁熙。（梁熙Facebook圖片）

颱風「小犬」襲港期間，一度發出九號風球，導致機場快線服務暫停，大批旅客滯留機場。立法會議員梁熙今（10日）於電台節目表示，事件證明機管局無做好九號及十號等級別風球的應急安排，強調不應「臨急抱佛腳」，建議局方預先制定機制及預案計劃，如安排旅客到機場周邊的酒店休息。

最新影片推介

民建聯立法會議員梁熙表示，抵港旅客或會對航班當晚順利降落，而地面交通行不通感到徬徨，因此認為機管局發布訊息，向旅客解釋情況、提供選擇十分重要。他又認為，事件證明機管局無做好九號及十號等級別風球的應急安排，不應「臨急抱佛腳」，在發出九號風球信號後，才聯絡的士商會，並建議局方預先制定機制及預案計劃，包括在發出暴風信號時，若旅客願意付費，可安排他們到機場周邊的酒店休息，避免長時間在機場等候，損害香港形象。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷