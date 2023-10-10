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【癌症殺手】《殭屍道長》男星孟海食道癌離世終年65歲　解構食道癌6大高危因素

醫生診症室 11:24 2023/10/10

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資深武打演員兼動作指導孟海罹患食道癌病逝，終年65歲。

資深武打演員兼動作指導孟海離世，終年65歲。其Facebook專頁於今日（10月10日）凌晨發布新帖文，寫道：「R.I.P. 各位海哥的好友，孟海先生已在10月9日（星期一）傍晚因病離開了我們，願他一路好走，永遠的懷念」。

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孟海的演員姪女孟希璘向傳媒證實消息，指孟海在去年患食道癌，雖然積極治療，但最終仍不敵病魔。她又指，同樣身為武打演員的爸爸孟龍目前正協助處理伯父後事。

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食道癌為本港第10號癌症殺手

臨床腫瘤科專科唐美思醫生曾接受TOPick訪問，表示食道連接人體的口腔、喉嚨，然後到胃部，人類的食道就好像一條管子，很多時食道癌是由於管內的黏膜長出腫瘤，繼而引發出來。他指早期食道癌並無明顯症狀，有一些病人以為自己只是不想進食，或者是吃得太大口，忽略進食困難阻塞的狀況，慢慢就容易令病情發展到晚期，連稀粥或水也喝不到才去求醫。

而根據醫管局資料，香港每年約400宗食道癌新症中約300宗為男性，與歐美西方國家比較，食道癌在亞洲地區發病率明顯為高，估計與亞洲人的飲食習慣有關。

食道癌高危因素

食道癌的成因至今並未有定論，但可能與長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、飲食習慣有關，如經常進食醃製煙燻食物。

若屬於以下6大類別，必須特別注意：

  • 年屆六十歲或以上，男性
  • 嗜酒
  • 吸煙
  • 愛吃醃製、煙燻食物
  • 長喝滾燙飲料、湯品
  • 胃酸倒流

6大早期症狀+2大後期症狀

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食，病人體重會下降，導致營養不良。當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

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預防方法

以下方法可有效幫助預防食道癌：

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責任編輯：羅嘉欣

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