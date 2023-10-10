【JPEX風波】鄭雋熹JPEX案被捕後首發文　「介紹」MC歌曲《與我無關》證清白

▲ 鄭雋熹JPEX案被捕後首發聲。

虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，有消息指，上周三（10月4日）被捕姓鄭男子為29歲TVB藝人鄭雋熹，並更相信為犯罪集團的成員。

同時，鄭雋熹涉及另一案件，他早前與緋聞女友林穎彤（Bella）因公眾地方行為不檢案被拘捕及落案控告，案件已於屯門法院提堂。

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後悔戴頭套？

直到昨日（10月9日），鄭雋熹被拘捕後首度發聲，在IG限時動態貼出被捕當日的新聞照。相中的他戴上頭套、雙手被鎖上手扣放背後，並附帶數句留言，似乎意有所指：

就近日捲入官非事件，現階段我唔能夠作出回應，但我介紹一首歌畀大家聽：張天賦#與我無關 #唔應該揀笠頭套！

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突然「介紹」MC的歌曲《與我無關》，似乎為自己力澄清白。

鄭雋熹日前就公眾地方行為不檢案出庭時，曾表示「認為時間會證明一切」，基於案件正在調查中不便作出回應。

曾獲馬國明點名大讚

鄭雋熹在2017年參加無綫藝員訓練班，翌年正式出道，現為TVB合約藝員，曾參演無綫劇集《是咁的，法官閣下》及《十八年後的終極告白》等，憑主持《七線人棄王》開始為人認識。

他擅長投資股票及虛擬貨幣，更開設的YouTube頻道「阿熹百科」不定期發布他所分析的「幣圈一週」，討論加密貨幣消息等。

▲ （IG圖片）

在去年《萬千星輝頒獎典禮2022》環節《我們都是這樣長大的》內，一班前輩藝人在台上對一班他們欣賞後輩發表感想。

當中，馬國明點名大讚鄭雋熹：「拍白色強人2嘅時候有個後生仔，我記得我見過佢做主持係好搞笑，佢做主持做得叻過我。咁喺白色強人2入面佢係做一個病人嘅家屬，個場戲好認真，我見到佢由對稿開始已經投入感情到真正拍嘅時候一take過搞掂，冇阻收工。我覺得做演員最緊要熱誠，而呢個咁有熱誠嘅後生仔叫鄭雋熹。」

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