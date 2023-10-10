【買藥中伏】内地旅客旺角藥房買藥　疑全是「假藥」崩潰：怎麽辦！

▲ 内地旅客旺角藥房買藥，疑全是「假藥」崩潰：怎麽辦！

藥房買藥要小心！近日，有内地旅客在網上控訴到旺角藥房買藥，結果卻發現包裝和正品有差距，疑全是「假藥」而感到震驚。

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該網名「三秋葉」的内地旅客在社交平台小紅書發文，崩潰表示自己來港旅遊期間，在地朋友帶她到旺角一間藥房買藥，然而卻買到疑似「假藥」。她拍攝自己購入的一大袋藥品，其中包括知名的「雙飛人」、「無比滴」、「喇叭牌正露丸」等。但事主在回國後和正品對比，發現藥物在包裝上乍看非常相似，但細看卻有明顯不同。其中以事主購入的「雙飛人」為例，商標和英文字都顯示它根本不是「雙飛人」，而是仿冒的山寨貨；有網民分辨出它其實是薄荷水。至於其他藥品，也有相同的問題，目測只有「黃道益活絡油」和「娥羅納英H軟膏」看似原裝正貨。

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更崩潰的是，事主發現自己購買的山寨貨，價格更比正品昂貴，令她難以接受：

第一次買藥不懂，我也沒有貪便宜，這個假的比真的貴，正露丸$69一瓶，無比滴$56一瓶，我還買了五瓶！我真的要哭了，怎麼辦，這袋藥我提著逛街累死累活，結果發現是假的。

對此，不少網民對事主感到同情，建議她以後盡量不要到藥房買藥：「不是假貨，壓根就是假的，品牌不一樣」、「藥房很多山寨的」、「不懂識別，還是建議盡量去萬寧、屈臣氏買」。

真藥VS假藥VS影射藥

消費者委員會總幹事黃鳳嫺曾撰文，拆解真藥、假藥及影射藥的區別。所謂「假貨」，其實它們並非一般認知中的偽造產品，如「假酒」、「假豉油」等成分有害產品。這些「假貨」實際上都受到《中醫藥條例》規管，需要有正式註冊登記，通過品質及成效測試。不過，它們的包裝外表、名稱等幾乎完全仿照知名品牌原裝正貨，讓人不容易分辨，有誤導消費者之嫌，坊間俗稱這些產品為「影射藥」。

海關也表示，「影射藥」若有注冊，則並非冒牌貨品；它也是一個正規品牌。不過，若商戶在銷售過程中，就該產品作出虛假商品說明，即以影射產品冒充正牌貨品，則屬違法；建議光顧有信譽的商鋪。

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責任編輯：羅嘉欣