【父子關係】兩孩爸驚覺對親兒無感情　不敢告訴妻子獲網民安慰：你並不特例

▲ 一名父親網上發文表示雖深愛妻子，但對兩個親生兒卻毫無感情。(網上圖片)

父母對孩子的愛看似天經地義，實際上卻不似預期。台灣一名父親近日在網上發文表示，雖深愛妻子，但對兩個親生兒卻毫無感情，即使他們遇上車禍、發高燒亦不曾流淚。為怕妻子傷心，未曾向她表露心跡，只好上網詢問是否有其他父母跟他相同，許多網民見狀紛紛安慰「你並不特殊」。

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一名年約40歲的父親近日在Dcard發文，「對孩子沒有感覺怎麼辦？」他自認在獨處時非常感性，常因新聞、電影當中的悲傷故事而流淚；相反地，他在家人或外人面前反而過於理性，甚至近期發現，自己未曾為兩個親兒哭過，連老大遇車禍骨折、老二發高燒都不曾擔心落淚。

該名爸爸稱，在17歲那年，初戀意外懷孕，他為此與雙方父母爭吵，被趕出家門，決意休學工作，獨自扶養孩子長大。後來遇到現任太太，38歲時生下第二名兒子。

他稱，自己與太太感情要好，膝下有兩名兒子；經濟亦無憂，有房有車，無大壓力。偏偏對孩子不會產生任何情緒，「沒有別人父親形容的感動」，在育兒上，是

孩子病了就看病，餓了就吃飯，要繳錢就付錢.

孩子成長過程，鮮少能觸動他的情緒，所以他從未對兒子打罵，犯錯就告訴他哪裡錯了。即使最近大兒子車禍骨折和一歳小兒子發高燒，也不曾令他太過着緊，「我，似乎，從不曾，為我的孩子流過淚，從不曾！」

這名父親為了追尋答案，上網看過很多文章，指為人父該有的澎湃情感，他雖有共鳴，惟現實中卻無法感受到。他會為孩子做規劃，在人生大事上給意見，亦會參與照顧孩子，唯獨缺乏強烈感情。「在兩個孩子身上，我感覺不到喜悅、憤怒，甚至比普通朋友還普通。」 有時更覺孩子煩嫌，但對太太的感情十年如一日，仍像初相識時般好。為怕太太傷心，不敢跟她表達內心想法。於是上網發文詢問大家：「有當爸爸媽媽的人有跟我一樣對親生孩子無感的情況嗎？」

貼文曝光後引起大批網民共鳴，紛紛表示自己也有相同問題，「有，我也是，對自己小孩無感，反而對我養的狗比較有感....我只能跟小孩當朋友，但沒辦法當媽媽」、「母愛不是內建的，所以才會有人愛小孩，而有人不愛」、「你並非特例，有些人就是對小孩無感」。

亦有網友認為這名父親已盡其責任照顧兒子，至於感情濃淡難以一慨而論，網民安慰道，「也沒什麼不好啊！總之對小孩該負責的有負責到就好，每個人都是個體，終究會離開父母」、「套句老人家的話，你跟孩子的緣分可能比較淡 ，所以感情沒有那麼強烈」、「你只是理性派，但不是不負責任」。有網民建議他倒不如與太太好好經營感情經已足夠，畢竟妻子是陪他終老，又或者可試生女兒，「抱著前世情人，就能體會澎湃洶湧心情」！

不過也有人認為不被愛的孩子太可憐，「小孩不能決定不被生下，但你可以決定不生小孩，小孩在成長期間本就需要足夠的愛，才能長成一個健全的人」、「給孩子陪伴和愛不是本來就是父母的責任嗎？如果給不了就乾脆不要生就好」。

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責任編輯︰王明芳