【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾

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近日網上流傳屯門華都商場的「美國冒險樂園」，有顧客質疑擲彩虹遊戲的代幣，大過綠色的中獎範圍，導致玩家永遠無法中獎，質疑有詐騙之嫌，即場報警求助。美國冒險樂園開腔回應事件，強調幸運彩虹每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況，並對顧客指控深表遺憾。

美國冒險樂園指，事發時分店經理按公司指引及判獎準則，到幸運彩虹攤位判獎，因見代幣確與黑界重疊，故向顧客表示代幣不中獎。經講解後仍未能就判獎達成共識，故經理用手機以俯視判獎角度拍下代幣相片，向顧客展示及進一步講解。唯顧客仍認為代幣中獎，並自行報警處理。

警員到場後，該名分店經理擺放了一個中獎示範與顧客投出的代幣作出比對，同時再用手機以俯視角度拍下中獎示範予顧客觀看。經多番講解後，最終仍未能達成共識，警方建議顧客可從其他途徑跟進。

▲ 土瓜灣欣榮花園分店被指彩虹中獎圈有問題。（資料圖片）

冒險樂園強調，幸運彩虹每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況。對於顧客作出的不實指控，公司深表遺憾。

香港海關表示，已接獲相關舉報，正作出跟進。

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記者：黃穎津