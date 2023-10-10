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【颱風交通】的士業界：受保範圍未釐清司機開工欠保障　議員倡港鐵露天段加上蓋

社會 11:45 2023/10/10

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（梁偉榮攝）

「小犬」襲港，前（8日）晚7時懸掛「9號波」後，機場快線即停駛至凌晨，大批抵港旅客滯留機場等候的士，據報等候時間長達7、8小時風暴襲港期間，機鐵及巴士服務暫停，機場星期日晚有大批旅客滯留，的士站大排長龍。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，司機在打風期間駕駛，一旦遇到意外，有機會被拒保，因此開工的司機減少。即使機管局在9號風球後有聯絡該會，基於開工司機不足，加上機場路途遙遠，導致入機場的的士數目不足。

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吳坤成今日（10日）在電台節目表示，「小犬」襲港期間，的士數量少基於保險因素，司機一旦被拒保，期間如發生意外，所衍生的巨額維修費用、有人受傷和人身索償等，司機根本沒能力負擔，即使機管局呼籲的士司機入機場接載旅客，業界亦難以響應，加上早前的百年雨災令不少的士被浸壞，現時保險方面亦未有談好，部分個案仍在調查。他認為，的士司機濫收車資並不理想，相關人士有機會被檢控。

吳透露，過去運輸署曾與業界討論惡劣天氣的士安排，但因保險問題不了了之，亦稱單靠的士難以應付大型公共交通工具的客量，而機場成滯留重災區，主要是鐵路未能提供交通配套，而非的士不足。

實政圓桌立法會議員田北辰在同一個電台節目建議，港鐵應將日後新興建的鐵路設於地底，或將露天路段密封，認為技術上可行。至於已興建的鐵路，他認為可以在架空路段旁的兩邊，做好基礎，承托上蓋，令到列車可以全天候行駛。

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記者：陳麗娜

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