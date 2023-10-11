【食用安全】燒味師傅邊斬雞邊收錢　被公審有欠衛生網民因1關鍵反力撐

▲ 燒味師傅邊斬雞邊收錢，被公審有欠衛生網民因1關鍵反力撐。

香港人一向鍾情食燒味，不過近日有網民卻指，見到屯門一檔燒味雖然「燒味雙拼」只售26元，但當看見師傅一手斬雞一手收錢的畫面時，即時令自己食慾全消，並擔心當中有衛生隱憂。事件曝光後瞬即引起熱議，但大多網民卻反指「燒味文化」一向如此，加上售價便宜，不應要求過高。

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有網民早前於Facebook發帖指，自己其實一直都好想食屯門市內一檔價格相宜的燒味，不過卻往往因一個畫面令自己卻步，並附上一幅燒味師傅斬燒味的照片。

26蚊燒味雙拼，其實一直都好想食，但睇到邊隻手斬雞，邊隻手收錢找錢就卻步。

▲ 有網民指責燒味師傅邊斬雞邊收錢，有欠衛生。(FB圖片)

事件曝光後，隨即引來大批網民留言，大多網民卻是一面倒力撐燒味師傅，認為廿六蚊的價格僅一人工作，實不應有如此高規格的衛生要求，「香港燒臘飯店間間都一樣，你去6星超級餐廳食，睇不到當乾淨俐落」、「建議你唔好出街，你估高級餐廳會好好多」、「26蚊 仲想點」；亦有人指，根本整個行業就是如此，只是看不看到的差別，

街既所有食物基乎都俾人掂過架啦爭在你見唔見到者。

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港大研究：新冠病毒可在鈔票存活2日

香港大學公共衞生學院研究團隊包括病毒學講座教授裴偉士、公共衞生學院教授潘烈文等發表研究，將新冠病毒置於22℃和濕度65%的室溫環境下，分別以10種物料作實驗，包括紙張、廁紙、木材、衣物、玻璃、鈔票、不銹鋼、塑膠，以及外科口罩內層和表層，測試就不同時間點檢測帶病毒量。

研究發現，新冠病毒量會因應不同物料隨著時間下跌。不過，病毒可在鈔票存活2日；在外科口罩表層存活期最長，研究人員7日後仍在口罩表面上檢出少量新冠病毒，於口罩內層則可存活多於4日。

英國大學研究：貨幣藏19種細菌

事實上，貨幣藏有多種細菌。近年倫敦都會大學（London Metropolitan University）聯同理財網站Money.co.uk曾進行一個為期8個星期的研究，隨機抽取36種紙幣及硬幣研究。結果顯示，共有19種不同類型的細菌潛藏貨幣中。研究人員在20、50便士、1鎊硬幣，以及5、10、20鎊紙幣中，發現李斯特菌。又在2、5、10便士和1、2鎊硬幣，以及10、20、50鎊紙幣中，發現被指為「超級細菌」的多重抗藥金黃色葡萄球菌（金黃葡萄球菌）。

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責任編輯：羅嘉欣