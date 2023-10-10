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【直私面試】直資真道書院2023年小一面試題目 老師話+傳豆袋考小朋友反應

13:10 2023/10/10

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真道小學2023年小一面試題。

位於將軍澳區直資學校的香港華人基督教聯會真道書院，即提供本地文憑試（DSE）課程，同時開辦國際文憑（IB）課程，多年來深受家長歡迎。真道書院小一面試有兩輪，第一輪是小朋友自行面試，若成功通過會進入第二輪面試，家長也會獲邀出席，TOPick邀請了為女兒報考7間直私小學的港媽梁太，拆解真道書院小一面試第一階段考核的内容。

真道書院的官方網站指，第一階段是小組活動，校方將按申請人的邏輯思維、智力發展、身體協調、創意及行為表現作甄選。梁太表示，女兒在2023年的第一階段面試後表示，面試全過程都是玩游戲，時間約長40分鐘。

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游戲一：老師話

面試的小朋友需要聽從老師的言語指示，做出相應的動作，例如舉起左右手等。

游戲二：傳豆袋

面試的小朋友排隊，分成3行進行比賽，小朋友要遵照老師的指示，將豆袋舉高過自己的頭頂，再交給後面的同學。

游戲三：「扮」安靜

面試的小朋友遵照老師的指示，安靜下來。

梁太表示，以她女兒面試的内容來說，今年面試沒有考核學術，包括自我介紹，或寫自己名字等。她也補充，每個小朋友面試的内容均有少許出入，例如有其他面試的小朋友分享，自己面試時玩的游戲是《狐狸先生幾多點》，但估計校方均是透過游戲考核小朋友的反應能力。

第二輪面試家長要參與

真道書院校網補充，成功通過第一階段的申請人會被甄選進入第二階段。在第二階段中，家長及申請人均會被邀請出席。校方將以下列準則作甄選：申請人的面試表現。例如：申請人的語言及智力能力、社交及溝通技巧、發問的積極性及對他人的關愛等。申請人家長的面試表現。例如：對學校辦學理念之認同、對創新理念的欣賞、對申請人充足的支持、對學校的委身及家校合作參與等。
 
校方强調，當兩個申請人在整體表現非常接近時，有兄弟姊妹在本校就讀的申請人將會有優先入學資格。

往年面試曾考核中英文認字

真道書院往年面試，内容小朋友要寫自己名字，認讀簡單的中問文及英文詞語、畫畫以及抛接豆袋游戲。值得一提的是，綜合過往幾年面試小朋友的說法，真道書院都有玩與豆袋有關的游戲，家長們不妨與子女在家多玩玩豆袋。

真道書院推11年教育制度

真道書院採用「十一年一貫」課程，分為兩年基礎階段（初小）、 五年拓展階段（高小至初中）及四年通達階段（高中）。學生可在完成通達階段第二年（中四）後，選擇在通達階段第三年及第四年（中五至中六）選讀DSE或IB課程，學校過往曾誕生IB狀元。

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責任編輯︰王明芳

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