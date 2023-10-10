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【失蹤人士】男拔中六生失蹤至今7日　百人搜救隊兵分多路續登山搜索

社會 12:20 2023/10/10

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救援人員連日來展開搜救行動。（警方圖片）

拔萃男書院中六生曾憲哲自上周三（4日）中午離開學校後便告失蹤，至今已經7日。救援人員連日來展開搜救行動，今日（10日）早上9時許，約百人在大老山隧道行政大樓集合，兵分多路上山，繼續尋找失蹤男學生。

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救援人員連日來展開搜救行動，在風暴下仍繼續到馬鞍山郊野公園一帶搜索。颱風過後，今日早上9時許，警方連同消防、攀山拯救隊、民安隊及民間搜索隊，組成約百人隊伍，在大老山隧道行政大樓集合，其後帶同裝備兵分多路上山，展開大規模搜索；期間飛行服務隊出動直升機協助，在山頭位置尋人。

另外，民間搜索隊「香港守望者服務團」今晚約9時會上山進行搜救，計劃攜帶探尋工具，到馬鞍山村礦洞及山溪位置搜索，以找到有用線索。

任何人士如有失蹤人士的消息，可致電 28601040 或 98860034 與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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責任編輯：梁凱婷

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