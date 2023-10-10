【靚媽精明眼】九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一 $209起任食生蠔／松葉蟹腳／刺身

▲ 九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐買一送一，人均$209+起就可以任食生蠔／松葉蟹腳／刺身。

「蠔粉」留意，香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐推出「買一送一」優惠，其中「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲任，仲有任食即開生蠔、刺身、紐西蘭牛扒，2 人同行都只是 HK$209+/位，由中午12點食到下午2點半，一家大小去食都足夠回本！

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午餐即開生蠔

「蠔得喜」自助午餐美食有凍海鮮包括即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦，刺身有4四款；包括薄片三文魚、甜蝦、希靈魚、白鱲及六款壽司。逢星期六、日及公眾假期供應松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身。

當然唔少得有水耕菜沙律吧、八款頭盤、中西餐湯、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔、十多款甜品、八款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉。

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high tea 買一送一

而愛甜品的女士，也可以約埋好姊妹品嚐「醇香抹茶」下午茶自助餐連無限暢飲，現正推出「買一送一」優惠，人均都只是$149，食物種類也不少，有抹茶大蝦芒果沙律、大蝦蟹籽抹茶軟包、煙三文魚配抹茶忌廉汁、番茄羅勒抹茶薄餅、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔、中式點心、沙律、包點。

甜品方面有十多款甜品包括迷你抹茶葡式蛋撻、抹茶奇巧朱古力蛋糕、抹茶意大利芝士蛋糕、草莓抹茶忌廉卷、抹茶紅豆慕絲蛋糕、抹茶雙重芝士蛋糕、抹茶奶油泡芙、抹茶麻糬、抹茶奶凍配十勝紅豆醬、即焗朱古力心太軟、八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉。

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自助晚餐包羅萬有

至於「生蠔．松葉蟹腳．龍蝦」自助晚餐，美食多不勝數：凍海鮮包括即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦及五款刺身；星期五至日、公眾假期及前夕供應麵包蟹、琵琶蝦、帶子及油甘魚刺身。

主食方面有芝士焗龍蝦、片皮鴨、一口牛、羊扒、香煎芝麻吞拿魚、牛油果醬大蝦、、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、香草烤黑毛豬腩卷、海南雞、即煮松露磨菇芝士麻花捲麵、即煮粉麵檔、鐵板燒檔。

並有十多款甜品包括黑森林瑞士卷、鮮果千層酥、士多啤梨閃電泡芙、迷你抹茶葡式蛋撻、草莓抹茶忌廉卷、抹茶紅豆慕絲蛋糕、抹茶雙重芝士蛋糕、即焗朱古力心太軟，八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉。

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詳情及即搶連結

【快閃限量搶 – 買一送一】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

星期一至五 HK$418/2 位，平均 HK$209/位 （原價 HK$766/2 位）

星期六、日及公眾假期 HK$466/2 位，平均 HK$233/位 （原價 HK$854/2 位）

（已包括原價加一服務費）

用餐時間：12:00 – 14:30

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【快閃優惠 – 低至 7 折】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

成人 HK$278/位 起，小童（3 – 12 歲）HK$198/位 起，長者（60 歲以上） HK$238/位 起

（原價 成人 HK$383/位，小童 HK$273/位，長者 HK$328/位）

（已包括原價加一服務費）

用餐時間：12:00 – 14:30

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【快閃限量搶 – 買一送一】「生蠔．松葉蟹腳．龍蝦」自助晚餐連無限暢飲

星期一至四 HK$694/2 位，平均 HK$347/位 （原價 HK$1,272/2 位）

星期五至日及、公眾假期及前夕 HK$742/2 位，平均 HK$371/位 （原價 HK$1,360/2 位）

（已包括原價加一服務費）

用餐時間：18:30 – 21:30

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【快閃優惠 – 低至 7 折】「生蠔．松葉蟹腳．龍蝦」自助晚餐連無限暢飲

成人 HK$462/位 起，小童（3 – 12 歲）HK$318/位 起，長者（60 歲以上） HK$398/位 起

（原價 成人 HK$636/位，小童 HK$438/位，長者 HK$548/位）

（已包括原價加一服務費）

用餐時間：18:30 – 21:30

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【快閃限量搶 – 買一送一】「醇香抹茶」下午茶自助餐連無限暢飲

星期六日及公眾假期 HK$298/2 位，平均 HK$149/位（原價 HK$546/2 位）

（已包括原價加一服務費）

用餐時間：15:15 – 17:15

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【快閃優惠 – 低至 75 折】「醇香抹茶」下午茶自助餐連無限暢飲

星期六日及公眾假期 成人 HK$211/位，小童（3 – 12 歲）HK$160/位

（原價 成人 HK$273/位，小童 HK$207/位）

（已包括原價加一服務費）

用餐時間：15:15 – 17:15

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責任編輯：王明芳