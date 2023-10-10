【傷眼行為】長期側躺玩電話日用手機10小時　女子患斜視變「鬥雞眼」【附護眼貼士】

▲ 長期側躺玩電話日用手機10小時，女子患斜視變「鬥雞眼」。

都市人「機不離手」，長期用眼過度，以不當姿勢看手機，分分鐘引致眼睛問題。內地一名女大學生因長期側躺玩手機，加上不正確用眼，導致出現斜視，視功能下降。

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根據內地《紫牛新聞》等傳媒報道，河南鄭州一名就讀大學三年級的女生，因長期側躺玩手機，以及不正確用眼，在今年4月確診斜視。她指自己平均每日看手機10小時，早前發現視功能下降，看東西時失去立體感，分不清平面和立體，「特別明顯看不清」。她表示，希望以自身經歷提醒大眾，一定要正確用眼。

報道指，斜視一般指眼球位置不正，當一隻眼固定注視一個目標時，另一眼偏離該目標。斜視的成因複雜，先天性因素有遺傳、一邊眼外肌發育異常等；後天因素則包括外傷、顱內病變等。

江蘇省中西醫結合醫院眼科主任中醫師孫利接受傳媒訪問時指出，年輕人突然患斜視，大多是因為眼睛融合功能出現問題，長期單側用眼、疲勞等誘發了先天的潛在因素，導致病情加快發展，從而形成顯性斜視。孫醫師表示，在一般情況下，間歇性的外斜視患者接受治療，並改變用眼習慣後，情況會得到一定改善。

孫醫師補充，用眼過度、姿勢不正確未必會誘發斜視，但會增加近視、乾眼症、眼睛疲勞的機會，甚至造成嚴重的眼部併發症，例如視網膜裂孔、中心性視網膜病變等。

3招護眼貼士

報道提到，對於現代人用眼過度的問題，專家分享了3個建議，以保護眼睛：

避免長時間看電腦或手機，切勿沉迷於遊戲、追劇，每隔半個小時應起來走動一下，轉移注意力；

用眼時應保持一定的距離，以及良好的姿勢，青少年低頭、側頭寫作業，會加重近視及兩眼視差等問題；

用眼疲勞時，可以用水蒸氣微醺眼部，亦可飲用茶療，使用石斛、麥冬、枸杞、菊花、決明子各2克泡茶喝，有一定的護眼作用。

嚴重斜視個案或須接受手術

中大眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示曾接受TOPick訪問時提到，斜視會造成三大問題，第一是失去立體感。當兩隻眼不是一同聚焦時，就會失去立體感，無法正確判斷距離，會導致可能經常跌倒。第二是有機會導致弱視眼，因斜視令到只側重使用其中一隻眼，腦部就會慢慢不去發展另一隻眼，造成弱視眼。第三，其實有斜視眼會影響外觀，可能會影響患者的自尊心、交際能力。

斜視問題有不同的治療方法，除了一般戴眼鏡去糾正外，還有一些訓練眼睛的運動，但最嚴重的個案就可能需要考慮做手術。

關燈玩手機是大忌

睡前玩手機十分傷眼。本港眼科專科醫生羅智峰曾接受TOPick訪問時表示，長期睡前關燈看手機，可導致眼睛痛楚、視力下降﹑黃斑部病變、白內障﹑眼乾症等症狀；若眼內前房較窄或有家族病例人士，也會增加急性青光眼的風險。

他指出，要減低眼睛吸收過量藍光，應該避免睡前關燈後看手機，如有必要，也要開著房燈，切忌只開一小盞床頭燈，有需要時，可選擇配戴具藍光過瀘功能的眼鏡。

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責任編輯：羅嘉欣