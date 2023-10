【夫妻放閃】岑杏賢跟老公同月同日生　夫婦每年玩交換禮物：維繫關係的秘訣

岑杏賢(Jennifer)於2020年11月跟任職金融業的男友Kelvin結婚,婚後她專心做全職媽媽,不過岑杏賢也悉心經營夫妻關係。

跟老公Kelvin同月同日生的岑杏賢,昨日(10月9日)迎來35歲生日,由於Kelvin往美國芝加哥工作,故兩口子提早慶生,岑杏賢於IG分享慶生照片。

「賢」妻窩心舉動

岑杏賢以英文撰文,原來這位賢妻為老公送上生日驚喜,跟囝囝一起製作生日咭,其大意是指:「希望你喜歡Preston放在行李喼裡的生日賀卡,他想確保爸爸在芝加哥並不孤單,雖然我們在不同的時區,但我們會校鬧鐘互相打電話說生日快樂,哈哈,這只會讓我們更珍惜在一起的時光。」

文末岑杏賢冧爆寫道:「Good luck with your work daddy bear Love you, miss you and come back soon」,認真甜蜜到爆。

校定鬧鐘講生日快樂

岑杏賢接受TOPick訪問,說到跟兒子Preston自制生日咭送老公,她說:「知道他去到那麼遠工作,一定會很掛念家人,所以叫仔仔寫一張生日咭,貼上這幾年我們的家庭照,我捉著手仔教他寫,最後我們偷偷地放於爸爸的行李喼,他抵埗後發現咗,覺得很開心。」

今年是岑杏賢首次跟老公分隔兩地過生日,她說:「由於美國跟香港有時差,為確保可以跟對方說聲生日快樂,我們在各自的timezone設置鬧鐘,踏入12點就打電話給對方,感覺幾有趣。」

樂於做全職mom

岑杏賢跟老公同屬天秤座,因而二人性格和價值觀也相近,另外每年生日他倆會「交換禮物」,她說:「我覺得是一件幾甜蜜的事情,雖然每次也說簡單慶祝,兩人食餐飯就可以,但最終都會花心思買禮物,想想對方喜歡甚麼,所以每年都會送生日禮物給對方,亦是維繫關係的秘訣,可以為大家增添驚喜。」

至於生日願望,岑杏賢謂只想身體健康,她說:「因為過去呢個月,囝囝感染咗唔同嘅細菌,所以真係希望少啲病菌,大家個個都身體健康。」

婚後淡出幕前做全職媽媽,岑杏賢直言很享受:「囝囝呢個歲數是最得意和鬼馬,當然會有辛苦和疲累的時候,不過我想好好去享受,因為小朋友長大得好快,時間過去就沒有了。」

岑杏賢於2012年參選港姐奪得「最上鏡小姐」而入行,起初她以擔任節目主持為主。至於劇集演出,最為人熟悉是於處境劇《愛.回家之開心速遞》飾演秘書Icy,跟KC(歐瑞偉飾)有感情線。

2020年11月岑杏賢跟圈外男友Kelvin結婚,婚後不久即造人成功,2021年9月岑杏賢於IG宣布升呢做媽媽,婚後的岑杏賢為照顧兒子以及學習兒童心理學、親子教育範疇的知識,於去年初約滿離開TVB。

記者:游艾維

