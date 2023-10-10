【夫妻放閃】岑杏賢跟老公同月同日生　夫婦每年玩交換禮物：維繫關係的秘訣

岑杏賢（Jennifer）於2020年11月跟任職金融業的男友Kelvin結婚，婚後她專心做全職媽媽，不過岑杏賢也悉心經營夫妻關係。

跟老公Kelvin同月同日生的岑杏賢，昨日（10月9日）迎來35歲生日，由於Kelvin往美國芝加哥工作，故兩口子提早慶生，岑杏賢於IG分享慶生照片。

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「賢」妻窩心舉動

岑杏賢以英文撰文，原來這位賢妻為老公送上生日驚喜，跟囝囝一起製作生日咭，其大意是指：「希望你喜歡Preston放在行李喼裡的生日賀卡，他想確保爸爸在芝加哥並不孤單，雖然我們在不同的時區，但我們會校鬧鐘互相打電話說生日快樂，哈哈，這只會讓我們更珍惜在一起的時光。」

文末岑杏賢冧爆寫道：「Good luck with your work daddy bear Love you, miss you and come back soon」，認真甜蜜到爆。

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校定鬧鐘講生日快樂

岑杏賢接受TOPick訪問，說到跟兒子Preston自制生日咭送老公，她說：「知道他去到那麼遠工作，一定會很掛念家人，所以叫仔仔寫一張生日咭，貼上這幾年我們的家庭照，我捉著手仔教他寫，最後我們偷偷地放於爸爸的行李喼，他抵埗後發現咗，覺得很開心。」

今年是岑杏賢首次跟老公分隔兩地過生日，她說：「由於美國跟香港有時差，為確保可以跟對方說聲生日快樂，我們在各自的timezone設置鬧鐘，踏入12點就打電話給對方，感覺幾有趣。」

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樂於做全職mom

岑杏賢跟老公同屬天秤座，因而二人性格和價值觀也相近，另外每年生日他倆會「交換禮物」，她說：「我覺得是一件幾甜蜜的事情，雖然每次也說簡單慶祝，兩人食餐飯就可以，但最終都會花心思買禮物，想想對方喜歡甚麼，所以每年都會送生日禮物給對方，亦是維繫關係的秘訣，可以為大家增添驚喜。」

至於生日願望，岑杏賢謂只想身體健康，她說：「因為過去呢個月，囝囝感染咗唔同嘅細菌，所以真係希望少啲病菌，大家個個都身體健康。」

婚後淡出幕前做全職媽媽，岑杏賢直言很享受：「囝囝呢個歲數是最得意和鬼馬，當然會有辛苦和疲累的時候，不過我想好好去享受，因為小朋友長大得好快，時間過去就沒有了。」

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岑杏賢於2012年參選港姐奪得「最上鏡小姐」而入行，起初她以擔任節目主持為主。至於劇集演出，最為人熟悉是於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演秘書Icy，跟KC（歐瑞偉飾）有感情線。

2020年11月岑杏賢跟圈外男友Kelvin結婚，婚後不久即造人成功，2021年9月岑杏賢於IG宣布升呢做媽媽，婚後的岑杏賢為照顧兒子以及學習兒童心理學、親子教育範疇的知識，於去年初約滿離開TVB。

記者：游艾維

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