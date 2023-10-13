【靚太安樂窩 】養生茶有助調節身體機能　專家推薦三款最適合OL飲用

▲ 養生茶可以調整身體機能。

現在很多都市人都注重養生保健，大家經常提及的「茶療」與「養生茶」又是什麼呢？今集靚太安樂窩請來Tea master Victor Kwok 為大家講解一下。Victor指「茶療」是飲茶的地方，可以讓大家舒服飲茶，「療」 是「治療」的「療」 ，在中醫發展上有藥療、食療，較少人理解的就是茶療。而飲茶是可以養生的，他指出鈴響茶療的養生茶可以配搭不同的本草配方，調整不同的身體機能，達到身體陰陽平衡的效果。

茶療養生相比中藥口感會較好

Victor又指出用茶療養生，相比中藥，口感會更好，因為中藥通常帶苦澀味，而他們的養生茶是用了帶香味的果、花和有甘味的根，所以易入口。並用了中醫的理論和基礎，針對身體不同的情況，做一個調配。他表示其實養生茶是針對都市人整體的缺失而去做一個調配，沒有限定年齡、性別才可以飲用，只需要配合現時身體的缺失，例如走路乏力，容易手腳冰冷，說話不夠氣，這些徵狀飲人參茶就可以做到陰陽調和。

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久坐辦公室的OL最適合喝養血茶

至於經常久坐辦公室的OL（辦公室女郎）適合飲用什麼養生茶？Victor指在病理上，OL長期需要對住手機，望住螢幕，會久視傷血，捱夜就會傷肝，生理上又會有經期，所以最適合喝養血茶，例如有丹參和紅棗。而有懶床的話，即是容易疲倦水腫的，就適合一些有去濕功效的茶，例如薏米、白朮，就有養生去濕效果。若果是長期手腳冰冷的，要用人參，因為陽氣不夠才覺得凍，大補元氣的人參就最適合。

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沖泡養生茶的方法

最後Victor分享沖泡養生茶的方法，大概用500毫升和100度的水沖泡，浸泡約5至10分鐘，裡面的本草有效成份就會滲出來。講到飲用禁忌？Victor指養生茶一般來說，為了調節身體機能，如果有三高的人士和孕婦，最好諮詢中醫師意見，選擇一些適合自己的養生茶。

責任編輯：Kiwi Lee