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【詐騙按揭】涉騙780萬元按揭貸款高級消防隊長囚10個月　官斥破壞壓抑炒風制度

社會 12:21 2023/10/10

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涉騙780萬元按揭貸款高級消防隊長囚10個月，官斥破壞壓抑炒風制度。（資料圖片）

39歲高級消防隊長涉以近1,000萬購入新蒲崗譽‧港灣一單位，獲批8成按揭貸款，並於收到貸款當日旋即出租單位。涉案高級消防隊長早前被裁定2項欺詐罪成，今（10日）於區域法院被判入獄10個月。暫委法官指被告破壞政府壓抑炒風的制度，案情嚴重。

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被告許智豐（39歲，消防處高級消防隊長）經審訊後被裁定2項欺詐罪成。

辯方求情指，被告是危險品及炸爆品方面的人才，獲消防處栽培，曾赴英美及內地受訓，亦曾代表消防處出席國際會議；被告亦曾在2019年以危害物質專隊成員進入理大校園處理危險品及炸爆品。

辯方續指，本案不涉使用虛假文書，犯案方式不精密，加上被告被捕前已還清貸款，故此冀法庭量刑時給予較大折扣，判處緩刑。

暫委法官陳炳宙判刑時指，本港是崇尚資本主義的社會，政府規定物業自住才可借8成按揭貸款，是為了抑壓炒風而逼不得已制定的政策，防止像被告那種資金不足的人入市，避免樓市泡沫風險。法官指，被告破壞對公眾利益非常重要的制度，是本案最嚴重之處。

法官指，被告於被捕前還清貸款只是履行合約責任，並非減刑因素。法官續指，被告若非透過欺騙手段獲得放款，無可能購入物業，被告更在還清貸款前賺取了46萬元租金的犯罪得益，並非小數目。

法官指判刑須具阻嚇性，以12個月作量刑起點，考慮到被告背景良好，過往有做義工和捐款予慈善機構，同意大部分控方案情，酌情扣減2個月後判被告入獄10個月。

控方案情指，被告在2020年4月10日簽訂臨時買賣合約以965萬元購入新蒲崗譽‧港灣一單位，報稱自住獲中國工商銀行（亞洲）有限公司批出8成按揭貸款。在單位成交前2天，被告向物業代理詢問物業的市值租金。同年7月6日成交當日，被告獲銀行放款，同日租出物業。

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記者：陳曉欣

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